Palmeiras - Flamengo: dónde ver en vivo por TV y online la final de la Copa Libertadores 2025

Gustavo Gómez de Plameiras presionado por Luiz Araujo de Flamengo, en un encuentro en 2025.

El Flamengo y el Palmeiras se enfrentan en una nueva final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. La espera terminó y este sábado se definirá quien que se quedará con la gloria eterna, tras un largo año de competencia. El Mengão viene de eliminar a Racing en una serie muy pareja en la que pudo sacar la diferencia en Río de Janeiro, en tanto que el conjunto paulista viene de dar vuelta una histórica serie contra Liga Universitaria de Quito, después de perder 3 a 0 en Ecuador y ganar por 4 a 0 el segundo partido.

Será una final histórica para el fútbol de Brasil ya que el ganador de esta definición se convertirá en el primer equipo de este país en tener cuatro copas Libertadores. Y no será la primera vez que estos dos equipos se ven las caras en una final, ya que se enfrentaron en la final de 2021 jugada en el Centenario de Montevideo, donde Palmeiras se impuso por 2 a 1 frente a Flamengo y logró lo que es hasta ahora su última conquista.

Cuándo juegan Flamengo contra Palmeiras

Día : Sábado 29 de noviembre a las 18.

: Sábado 29 de noviembre a las 18. Estadio : Monumental de Lima, Perú.

: Monumental de Lima, Perú. Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Por dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

El encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, si se cuenta con los servicios de Flow, Telecentro Play o DGO, se pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa para poder hacerlo).

Flamengo y Palmeiras también definen el campeonato local y son los protagonistas del año en Brasil.

Cómo está la tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores

Esta edición de la Libertadores marcará el final de forma parcial del predominio de Argentina en la tabla de ganadores del certamen, ya que Brasil igualará al país con 25 campeonatos cada uno entre todos sus equipos. El último argentino en ganar la competencia fue River en 2018. Después de eso, fueron todos ganadores brasileños, con el detalles de que varias de esas finales fueron disputadas solo por equipos de ese país.

Todos los ganadores de la Libertadores: