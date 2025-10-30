Final de la Copa Libertadores 2025: fecha de cuándo es, dónde se juega y estadio

La Copa Libertadores cerca del final de otra edición.

La Copa Libertadores llega a su instancia final. Un certamen que obsesiona a los equipos de toda Sudamerica, que sueñan con quedarse con la gloria eterna. Sin embargo, solamente uno puede lograr este objetivo. En este 2025 se da la particularidad que los cuatro equipos que llegaron a las semifinales han ganado en alguna ocasión el certamen, lo que los ilusiona con volver a repetir esta proeza.

Racing llegó a ser campeón de la Libertadores en el año 1967, después de ganarle la final a Nacional de Montevideo. El equipo argentino no volvió a repetir la hazaña, aunque supo conseguir la primera Copa Intercontinental del país, al superar al Celtic de Escocia. En el caso de Liga de Quito, también ganó una sola vez el torneo, en 2008. Mientras que Flamengo y Palmeiras ganaron la Libertadores en tres ocasiones cada uno y buscan ser el primer conjunto brasileño en ganarla por cuarta vez en la historia.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

El partido en el que se conocerá al campeón de la edición 2025 de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre.

Dónde se juega y en qué estadio la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 se juega en el Estadio Monumental de Lima, recinto que ya albergó la final entre Flamengo y River Plate en 2019.

Racing ya ganó la Sudamericana y sueña.

Las últimas finales de Copa Libertadores que se jugaron

23 de noviembre de 2019 | Flamengo 2-1 River | Estadio Monumental, Lima

2-1 River | Estadio Monumental, Lima 30 de enero de 2021 | Palmeiras 1-0 Santos | Estadio Maracaná, Río de Janeiro

1-0 Santos | Estadio Maracaná, Río de Janeiro 27 de noviembre de 2021 | Palmeiras 2-1 Flamengo | Estadio Centenario, Montevideo

2-1 Flamengo | Estadio Centenario, Montevideo 29 de octubre de 2022 | Flamengo 1-0 Atlético Paranaense | Estadio Monumental de Guayaquil

1-0 Atlético Paranaense | Estadio Monumental de Guayaquil 4 de noviembre de 2023 | Fluminense 2-1 Boca Juniors | Estadio Maracaná, Río de Janeiro

2-1 Boca Juniors | Estadio Maracaná, Río de Janeiro 30 de noviembre de 2024 | Botafogo 3-1 Atlético Mineiro | Estadio Monumental, Buenos Aires

A qué torneos se clasifica el campeón de la Copa Libertadores