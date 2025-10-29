Bochini se la pudrió a Racing antes de recibir a Flamengo por la Copa Libertadores: "No"

Bochini se la pudrió a Racing antes de recibir a Flamengo por la Copa Libertadores

Ricardo Enrique Bochini rompió el silencio en la previa del cruce de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo. La "Academia" recibirá al "Mengao" desde las 21.30 horas en el Cilindro, con la ilusión de avanzar a la gran final, y el ídolo de Independiente opinó al respecto. En sus dichos, el también campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 hizo referencia a Gustavo Costas, la baja de Santiago Sosa y el rival que tendrá su eterno rival enfrente.

El "Bocha" dialogó con El Gráfico antes del mencionado encuentro, en el que el dueño de casa tendrá que revertir el 1 a 0 que consiguieron los brasileños en el Maracaná. Con sus palabras, el exfutbolista del "Rojo" dejó en claro que no ve con muchas chances a Racing para quedarse con la serie, pero la manera en que lo mencionó llamó la atención. Por supuesto, no dejó de lado su fanatismo por el club en el que jugó toda su carrera e hizo historia a la hora de declarar.

Bochini se la pudrió a Racing antes del partido vs. Flamengo por la Copa Libertadores: "No le veo posibilidades"

"No le veo posibilidades a Racing de ganar la Copa Libertadores... Está llegando ahí nomás. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto. Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó como a Peñarol y a Vélez. No es que ganó claramente todos los partidos", esbozó el "Bocha" acerca de las chances de la "Academia" de meterse en la final del certamen continental. Además, aseguró que "es un equipo corredor, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo da vuelta va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho".

Con respecto al "Mengao", la leyenda del "Rojo" opinó que "no es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos, va a ser un partido muy difícil". A su vez, agregó que "nadie de Independiente quiere que Racing dé vuelta la serie, pero si le gana bien a Flamengo y después la final 'no podés decir nada'. La Sudamericana la ganó bien y era más que todos los que enfrentó".

Racing recibe a Flamengo este miércoles en el Cilindro buscando un lugar en la final de la Copa Libertadores

La opinión de Bochini sobre Costas, la baja de Sosa y Maravilla Martínez

En la mencionada entrevista, la leyenda de Independiente opinó sobre el DT de la "Academia" y lo definió como un "fenómeno como motivador levantando la moral de todos que está dirigiendo al equipo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo". También sostuvo que "Martínez jugó solo muy arriba y no tuvo ni una oportunidad de gol" en la ida disputada en el Maracaná y que la ausencia de Santiago Sosa le "costará porque lleva el equipo adelante".

Cuándo juegan Racing vs. Flamengo, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo verlo online

El partido de ida de las semifinales será el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el Maracaná, con el arbitraje del chileno Piero Maza. La vuelta será una semana después en el Estadio Presidente Perón y el ganador de la serie se medirá con quien triunfe entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras de Brasil. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.