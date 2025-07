Sin filtro: De Paul del "no" para Bochini e Independiente a un sorpresivo mensaje a Beckham

Sin filtro: De Paul del "no" para Bochini e Independiente a un mensaje a Beckham

Rodrigo De Paul fue protagonista en una entrevista brindada en las últimas horas donde lanzó varias frases sobre su carrera que no tardaron en trascender en las redes sociales. Desde sus inicios hasta su "no" a Ricardo Bochini para jugar en Independiente, como también su decisión de jugar en Racing y un mensaje a David Beckham en medio de los rumores de su pase al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. En diálogo con el ciclo Simplemente Fútbol, el volante campeón de todo con la Selección Argentina no se guardó nada.

Enrique "Quique" Wolff y su hijo Pedro hablaron con el mediocampista del Atlético de Madrid que sonó como refuerzo del equipo de Javier Mascherano que contó todo sobre sus primeros pasos. A lo largo de la nota también se refirió a Lionel Messi y el rol que cumple en la "Albiceleste" como una de las principales estrellas del elenco que dirige Lionel Scaloni. Por supuesto, sus dichos se viralizaron con rapidez teniendo en cuenta los temas que abordaron.

El "no" de Rodrigo De Paul a Bochini para no jugar en Independiente

"Nací en Sarandí y cuando era chico jugaba en el club del barrio (el Club Social y Deportivo Belgrano). Independiente y Racing tienen gente que va a ver los clubes de baby en zona sur. Ahí fue el 'Bocha' y yo, en realidad mí viejo, les dijo: 'en Independiente, no'", esbozó De Paul dejando en claro que su padre tomó la decisión de que no juegue en el "Rojo". A su vez, agregó que este último es hincha de Boca pero que a él siempre le gustó Racing y se enamoró del club.

Sobre su historia en el equipo, el volante campeón con la Selección recordó sus momentos de alcanzapelotas o de estar en la tribuna y mencionó un instante inolvidable: "Tengo muy presente el deshaogo cuando nos salvamos del descenso con Belgrano en cancha de Racing. Siempre pensaba 'yo voy a estar del otro lado'. Después cumplí el sueño de jugar ahí y fue algo estupendo, increíble".

Rodrigo De Paul en el Cilindro y con la camiseta de Racing

El mensaje para Beckham y los elogios a Lionel Messi

Acerca del presidente del Inter Miami de Estados Unidos, el mediocampista del Atlético de Madrid aseguró: "De chico me gustaba mucho la onda de "Beckham. Cuando fui creciendo me fue gustando la moda, la analizo y la tengo cerca de mí vida". Con sus dichos dejó en claro que siempre se preocupa por su imagen, lo cual trata de demostrar ya sea con sus peinados o su vestimenta. Acerca de la "Pulga" soltó que "no necesita hablar, decid y es el líder desde el ejemplo. Nosotros lo escuchamos y vemos cómo nos tenemos que dirigir a la prensa. Es mí amigo, hablamos todos los días y tiene gestos de los que nadie se entera con amigos, con gente y los compañeros".

Los números de Rodrigo De Paul en su carrera