Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, martes 16 de diciembre de 2025

Las lluvias que complicaron el arranque de la semana en el centro-sur santafesino comienzan a quedar atrás. Tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, el mal tiempo se concentró durante la madrugada y la mañana del lunes 15, con probabilidades que llegaron hasta el 70% en algunos tramos del día.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambia de manera contundente desde este martes 16 de diciembre. De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y se consolida un patrón de estabilidad atmosférica.

El cese de las lluvias responde al ingreso de una masa de aire más seco que desplaza la inestabilidad que afectó a gran parte del Litoral. Este tipo de transición es habitual en diciembre, un mes históricamente marcado por contrastes abruptos entre tormentas intensas y jornadas de calor pleno.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, las precipitaciones quedaron restringidas al lunes por la mañana, con probabilidades bajas y en descenso hacia la tarde. Para este martes 16, el pronóstico es claro: 0% de lluvias durante toda la jornada, cielo despejado y temperaturas que irán de los 16° de mínima a los 29° de máxima.

El miércoles 17 continuará el buen tiempo, con una máxima que trepará hasta los 30°, aunque con presencia de viento moderado del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, un dato a tener en cuenta para actividades al aire libre.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el lunes fue el día más inestable de la semana, con tormentas durante la madrugada y la mañana, y probabilidades de lluvia de entre 40% y 70%. A partir de la tarde, el tiempo comenzó a mejorar.

Por ese motivo, este martes 16 se presenta con cielo despejado durante todo el día, sin chances de precipitaciones y con temperaturas agradables: mínima de 18° y máxima de 29°. El miércoles 17 mantendrá condiciones similares, con una máxima cercana a los 29° y viento moderado, también con ráfagas intensas en algunos momentos.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes