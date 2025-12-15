Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 15 de diciembre 2025

Diciembre siempre es un mes de tensión económica, compras de último momento y presupuestos ajustados. En ese contexto, Cuenta DNI vuelve a convertirse en una herramienta central para el ahorro cotidiano, lo que refuerza su presencia en comercios esenciales y suma incentivos específicos antes de las fiestas.
La billetera del Banco Provincia despliega una agenda de beneficios que apuntan tanto al bolsillo diario como a consumos puntuales. Cada mes el impacto que tienen estas promos en el consumo bonaerense, especialmente en ferias y comercios barriales, donde la aplicación ya es método de pago dominante.
Lunes 15 de diciembre: todos los descuentos de Cuenta DNI
Si bien algunas promociones fuertes llegan más adelante en la semana, este lunes ya ofrece beneficios concretos para quienes usan la app:
Librerías: 10% todos los lunes y martes (sin tope).
- Ideal para compras académicas, agendas 2026 o regalos de fin de año.
- Sin tope, lo que lo convierte en uno de los descuentos más amplios de la billetera virtual.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días
- Tope de $6.000 semanales, que se alcanzan con consumos de $15.000.
- Una de las promos más valoradas por su impacto directo en la economía diaria.
Universidades: 40% en comercios adheridos
- Tope de $6.000 por semana, para consumos ligados al entorno universitario.
Supermercados: los descuentos vigentes toda la semana
- Incluye cadenas de toda la provincia.
- También rige la promo específica de 20% en supermercados Día, con tope unificado de $8.000 por semana, válido para compras desde $20.000.
Tres cuotas sin interés
- Todos los días, pagando con tarjetas Visa/Mastercard del Banco Provincia desde la billetera digital.
- Una herramienta clave para compras de fin de año sin financiar a tasas altas.
Cuenta DNI: otros descuentos fuertes de diciembre de 2025
Si bien hoy no aplican, forman parte del cuadro completo de diciembre:
Carnicerías, granjas y pescaderías: sábado 20 de diciembre
- 35% de descuento.
- Nuevo tope de $7.000 por persona, alcanzable con $20.000 en consumos.
Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): sábado 13 y domingo 14
- 30% de descuento.
- Tope: $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.
Comercios de cercanía
- 20% de descuento.
- Tope de $4.000 por viernes, se alcanza con compras de $20.000.
Farmacias y perfumerías: miércoles y jueves
- 10% de descuento, sin tope.
¿Dónde consultar los comercios adheridos?
Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.