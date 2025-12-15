Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 15 de diciembre 2025

Diciembre siempre es un mes de tensión económica, compras de último momento y presupuestos ajustados. En ese contexto, Cuenta DNI vuelve a convertirse en una herramienta central para el ahorro cotidiano, lo que refuerza su presencia en comercios esenciales y suma incentivos específicos antes de las fiestas.

La billetera del Banco Provincia despliega una agenda de beneficios que apuntan tanto al bolsillo diario como a consumos puntuales. Cada mes el impacto que tienen estas promos en el consumo bonaerense, especialmente en ferias y comercios barriales, donde la aplicación ya es método de pago dominante.

Lunes 15 de diciembre: todos los descuentos de Cuenta DNI

Si bien algunas promociones fuertes llegan más adelante en la semana, este lunes ya ofrece beneficios concretos para quienes usan la app:

Librerías: 10% todos los lunes y martes (sin tope).

Ideal para compras académicas, agendas 2026 o regalos de fin de año.

Sin tope, lo que lo convierte en uno de los descuentos más amplios de la billetera virtual.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días

Tope de $6.000 semanales, que se alcanzan con consumos de $15.000.

Una de las promos más valoradas por su impacto directo en la economía diaria.

Universidades: 40% en comercios adheridos

Tope de $6.000 por semana, para consumos ligados al entorno universitario.

Supermercados: los descuentos vigentes toda la semana

Incluye cadenas de toda la provincia.

También rige la promo específica de 20% en supermercados Día, con tope unificado de $8.000 por semana, válido para compras desde $20.000.

Tres cuotas sin interés

Todos los días, pagando con tarjetas Visa/Mastercard del Banco Provincia desde la billetera digital.

Una herramienta clave para compras de fin de año sin financiar a tasas altas.

Cuenta DNI: otros descuentos fuertes de diciembre de 2025

Si bien hoy no aplican, forman parte del cuadro completo de diciembre:

Carnicerías, granjas y pescaderías: sábado 20 de diciembre

35% de descuento.

Nuevo tope de $7.000 por persona, alcanzable con $20.000 en consumos.

Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): sábado 13 y domingo 14

30% de descuento.

Tope: $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

20% de descuento.

Tope de $4.000 por viernes, se alcanza con compras de $20.000.

Farmacias y perfumerías: miércoles y jueves

10% de descuento, sin tope.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.