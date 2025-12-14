El increíble video que muestra cómo un hombre común desarmó a uno de los atacantes en Australia

En medio del shock y el horror que provocó el sangriento atentado en la playa Bondi de Sydney, Australia, un video se viralizó de un hombre común que pasaba por allí y logró desarmar a uno de los dos atacantes. Según medios locales, el hombre -al que autoridades políticas calificaron como "un héroe"- se llama Ahmed el Ahmed y es un verdulero de 43 años y padre de dos chicos de Sutherland, un suburbio al sur de la ciudad.

En las imágenes, se ve cómo Al Ahmed se acerca agachado y por la espalda a uno de los atacantes y lo sorprende justo cuando acaba de disparar. Lo agarra del cuello hasta que le termina sacando el arma y lo tira al suelo. Entonces lo apunta y empieza a gritar para que alguien detenga al agresor. Apoya el arma sobre el tronco de un árbol, mientras el atacante lo mira a unos metros de distancia, sin escaparse. Luego Al Ahmed se vuelve a acercar y le tira con un objeto.

En ese momento, se escuchan nuevos disparos. Es el segundo atacante que se encuentra apostado sobre una estructura en altura y le está disparando a Al Ahmed. Según relataron familiares del verdulero de Sutherland a la televisión australiana, el hombre recibió dos disparos en el brazo, cerca del hombro, fue internado y estaría fuera de peligro.

Poco después, el primer ministro del estado de New South Wales, donde se encuentra Sydney, calificó a Al Ahmed como "un héroe". "Es la escena más increíble que haya visto", sostuvo Chris Minns ante la prensa y continuó: "Un hombre se acerca a un atacante armado que le ha disparado a la comunidad y sin ayuda lo desarma, poniendo en riesgo su propia vida para salvar a quién sabe cuántas personas."

Desde las redes, la opinión también fue unánime: "Un héroe", escribieron uno tras otro usuario en X al viralizar el video.

Un nuevo ataque antisemita

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas en el ataque contra la celebración de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach. Uno de los atacantes murió en un tiroteo con la Policía y el otro fue detenido.

La Policía de Nueva Gales del Sur definió el suceso como un ataque “terrorista”. El comisario Mal Lanyon confirmó esta calificación y aseguró que las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar para brindar más detalles conforme avance la investigación.