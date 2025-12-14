EN VIVO
El increíble video que muestra cómo un hombre común desarmó a uno de los atacantes en Australia

Medios locales lo identificaron como Ahmed el Ahmed, un verdulero de 43 años, padre de dos chicos. Según su familia no tenía ninguna experiencia con armas, simplemente pasaba por allí. El segundo atacante lo hirió después.

14 de diciembre, 2025 | 10.58

En medio del shock y el horror que provocó el sangriento atentado en la playa Bondi de Sydney, Australia, un video se viralizó de un hombre común que pasaba por allí y logró desarmar a uno de los dos atacantes. Según medios locales, el hombre -al que autoridades políticas calificaron como "un héroe"- se llama Ahmed el Ahmed y es un verdulero de 43 años y padre de dos chicos de Sutherland, un suburbio al sur de la ciudad.

En las imágenes, se ve cómo Al Ahmed se acerca agachado y por la espalda a uno de los atacantes y lo sorprende justo cuando acaba de disparar. Lo agarra del cuello hasta que le termina sacando el arma y lo tira al suelo. Entonces lo apunta y empieza a gritar para que alguien detenga al agresor. Apoya el arma sobre el tronco de un árbol, mientras el atacante lo mira a unos metros de distancia, sin escaparse. Luego Al Ahmed se vuelve a acercar y le tira con un objeto.

En ese momento, se escuchan nuevos disparos. Es el segundo atacante que se encuentra apostado sobre una estructura en altura y le está disparando a Al Ahmed. Según relataron familiares del verdulero de Sutherland a la televisión australiana, el hombre recibió dos disparos en el brazo, cerca del hombro, fue internado y estaría fuera de peligro.

Poco después, el primer ministro del estado de New South Wales, donde se encuentra Sydney, calificó a Al Ahmed como "un héroe". "Es la escena más increíble que haya visto", sostuvo Chris Minns ante la prensa y continuó: "Un hombre se acerca a un atacante armado que le ha disparado a la comunidad y sin ayuda lo desarma, poniendo en riesgo su propia vida para salvar a quién sabe cuántas personas."

Desde las redes, la opinión también fue unánime: "Un héroe", escribieron uno tras otro usuario en X al viralizar el video. 

Un nuevo ataque antisemita

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas en el ataque contra la celebración de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach. Uno de los atacantes murió en un tiroteo con la Policía y el otro fue detenido.

La Policía de Nueva Gales del Sur definió el suceso como un ataque “terrorista”. El comisario Mal Lanyon confirmó esta calificación y aseguró que las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar para brindar más detalles conforme avance la investigación.

