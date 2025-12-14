Hubo dos tiradores: uno fue abatido y el otro detenido por la policía.

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas tras un violento ataque a tiros ocurrido durante una celebración de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach (Sídney), en Australia. Dos asaltantes participaron en el hecho: uno fue abatido y el otro detenido por la policía.

La Policía de Nueva Gales del Sur definió el suceso como un ataque “terrorista”. El comisario Mal Lanyon confirmó esta calificación y aseguró que las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar para brindar más detalles conforme avance la investigación.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su pesar por las “escenas impactantes y angustiosas” y confirmó la existencia de heridos graves. Indicó que tanto la policía como los servicios de emergencia trabajan intensamente para salvar vidas y transmitió sus condolencias a las familias afectadas. Hasta ahora, ocho personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Sídney.

En redes sociales circularon imágenes que muestran a al menos dos tiradores vestidos de negro, la desesperación de la gente huyendo y a paramédicos asistiendo a las víctimas. Testigos relataron haber escuchado disparos continuos y observaron heridas visibles en algunos presentes.

El evento anual “Chanukah by the Sea” (Janucá junto al mar), que marca la festividad judía de Janucá, estaba planeado para realizarse en la playa este domingo por la tarde.

Ola de antisemitismo en Australia

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este domingo el ataque en Bondi Beach, donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá, y urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo”.

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach”, denunció Herzog y agregó: “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

El Gobierno australiano ya había señalado en enero que en los últimos dos años aumentó la violencia contra la comunidad judía en Australia, que representa el 0,4 % de una población de más de 26 millones.

Milei y líderes mundiales condenaron el ataque

El presidente Javier Milei condenó el ataque en Australia contra la comunidad judía a través de su cuenta de X. "HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO". ÁNIMO!", escribió el mandatario en la red social.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron envió sus condolencias y afirmó que Francia continuará luchando sin descanso contra el odio antisemita. “Francia dirige sus pensamientos a las víctimas, los heridos y sus seres queridos”, afirmó Macron en inglés a través de X. “Compartimos el dolor del pueblo australiano y mantendremos una lucha constante contra el odio antisemita, que nos afecta a todos, donde sea que ocurra”.

Y el canciller alemán Friedrich Merz manifestó que se quedó “sin palabras” ante el tiroteo ocurrido en Bondi Beach. “Se trata de un ataque contra nuestros valores compartidos. Debemos detener el antisemitismo, tanto en Alemania como en el resto del mundo”, señaló Merz en una publicación en X.