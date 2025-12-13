La IGJ acusó a la AFA de moverse "al margen de la ley" y amenaza con citar a los auditores.

Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), lanzó una ofensiva mediática y administrativa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, a las que acusó de operar "al margen de la ley". El funcionario puso la lupa sobre los balances de ambas entidades y adelantó que citará a los auditores que certificaron los números millonarios del fútbol argentino.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Vítolo sostuvo que la AFA montó una estructura para evadir los controles estatales. Según la interpretación del funcionario, la entidad que preside Claudio Tapia actúa bajo una lógica de extraterritorialidad: "Se conciben como si fuesen países independientes", disparó y comparó el accionar de la calle Viamonte con el de la FIFA, organismo al que acusó de creerse "un país con sus propias reglas" y no una federación de asociaciones civiles.

El punto central del reclamo de la IGJ gira en torno a los números. Vítolo afirmó que la AFA funciona hace ocho años "con balances que no están aprobados" por la autoridad de contralor y cuestionó la falta de desglose en gastos exorbitantes.

"¿Cómo llega usted a esta cifra grande de 40 o 50 millones de dólares? ¿Qué hay acá dentro bajo un rubro que dice 'varios' o 'gastos de administración'?", se preguntó, replicando las consultas que —según él— el organismo le realiza a la AFA sin obtener respuesta alguna. Para Vítolo, el silencio de la entidad es sistemático: "No responde, no contesta".

La amenaza del Gobierno fue concreta: el titular de la IGJ advirtió que no tolerarán más la falta de explicaciones sobre los fondos, especialmente en la Superliga, donde mencionó rendiciones de cuentas a clubes por 70 millones de dólares sin el debido detalle. "Si no explican, designaremos un veedor para que vaya con la fuerza pública y abra las cuentas", sentenció.

Claudio "Chiqui" Tapia, enfrentado con el gobierno de Javier Milei.

Esta embestida administrativa no se da en el vacío. Ocurre en paralelo a la avanzada judicial que investiga posibles maniobras de lavado de activos y evasión. Recientemente, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la AFA y en varios clubes de Primera División en el marco de la causa "Sur Finanzas", que investiga el flujo de fondos y contratos de sponsoreo.

Vítolo sumó a sus denuncias supuestas irregularidades institucionales. Aseguró que la gestión de "Chiqui" Tapia intentó crear una universidad "sin la debida aprobación" y con autoridades para una sociedad "que ni siquiera estaba constituida". También calificó de "absolutamente nulo" el intento de la AFA de mudar su jurisdicción a la provincia de Buenos Aires para escapar del control de la IGJ porteña.

El pedido de San Lorenzo a la IGJ

Mientras el Gobierno utiliza a la IGJ como punta de lanza contra Tapia, en San Lorenzo la oposición recurrió a este mismo organismo para intentar destrabar la crisis institucional del club. La agrupación Movete Boedo Movete (MBM) presentó este 11 de diciembre un escrito ante la IGJ solicitando su intervención para que convoque a una reunión de Comisión Directiva.

En el documento, difundido en redes sociales, los socios denuncian la "inacción" del presidente Marcelo Moretti, quien incumplió una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que lo obligaba a llamar a reunión en un plazo de 15 días.

El titular de la IGJ cuestionó a Claudio Tapia.

"Nadie en el Club está haciendo lo que debe hacer", señala el texto presentado por MBM, que busca que el organismo de control "arbitre los medios necesarios" para normalizar el funcionamiento del Ciclón ante lo que definen como un "letargo terminal".