La Ciudad presenta la restauración de la Floralis Genérica con un evento cultural abierto al público

La Ciudad de Buenos Aires realizará este sábado 13 de diciembre Floralis BA, un evento especial para celebrar la restauración integral de la Floralis Genérica, uno de los íconos más reconocidos del paisaje porteño. La jornada será de 13 a 21, en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301), con entrada libre y propuestas culturales y gastronómicas para toda la familia.

Organizado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el encuentro espera recibir a más de 5.000 personas a lo largo del día. Habrá ferias, arte en vivo y shows musicales, además de la esperada iluminación especial de la escultura al cierre del evento.

“La Ciudad celebra la recuperación de uno de los íconos que más nos representa en el mundo”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Queremos invitar a todos los vecinos a redescubrir la Floralis en todo su esplendor”, agregó el ministro Ignacio Baistrocchi.

Propuestas para toda la jornada

Gastronomía y ferias

Durante todo el día habrá 15 stands de Ferias de la Ciudad con una amplia variedad de opciones: jugos, arepas, tequeños, meriendas, cafetería, paella, comidas españolas, crepes, waffles y una alternativa vegana, entre otras.

Arte en vivo

Cinco artistas plásticos realizarán obras frente al público bajo la coordinación del muralista Lean Frizzera. Será una sesión de pintura “Alla prima”, técnica que consiste en resolver la obra en una única jornada, aplicando pintura húmeda sobre húmedo para capturar luz y espontaneidad. La Floralis será la “musa” de esta intervención colectiva.

Line Up del día

13 h – Apertura + musicalización

16 h – Rayo Láser

18 h – Chechi de Marcos

20 h – Emmanuel Horvilleur

21 h – Iluminación especial de la Floralis y cierre

La restauración: una obra técnica y simbólica

La puesta en valor de la Floralis Genérica implicó una intervención de alta complejidad técnica, pensada no solo para recuperar la estructura dañada sino también para garantizar su funcionamiento y preservación a largo plazo. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de dos pétalos, la restauración y el reemplazo de revestimientos deteriorados, la revinculación estructural del conjunto y una revisión integral de los pétalos restantes.

El proceso se desarrolló en distintas etapas y requirió un operativo logístico poco habitual para una escultura urbana. En enero de 2025, los pétalos dañados fueron retirados de la Plaza de las Naciones Unidas y trasladados a la localidad bonaerense de Baradero, donde se realizaron las tareas de reparación. Para concretar el traslado fue necesario realizar cortes específicos en la estructura y movilizar las piezas mediante camiones con grúa.

Durante la restauración se aplicaron ensayos de materiales no destructivos, similares a los que se utilizan en las industrias aeroespacial y automotriz, junto con modelado 3D y verificaciones de cálculo estructural y resistencia al viento. El objetivo fue asegurar que la obra recupere no solo su apariencia original, sino también los estándares técnicos necesarios para su funcionamiento seguro.

El regreso de los pétalos a la Ciudad también se realizó en etapas, combinando transporte terrestre y fluvial. Primero se trasladaron desde la planta de reparación hasta el puerto de Baradero, luego navegaron por el río hasta el puerto de Buenos Aires y finalmente regresaron por tierra a su emplazamiento original en Recoleta, donde fueron reinstalados.

Más allá de lo técnico, la restauración tuvo un fuerte valor simbólico. La Floralis Genérica es una de las postales más reconocibles de Buenos Aires y un punto de encuentro cotidiano para vecinos y turistas. Su recuperación busca reafirmar ese vínculo con el espacio público y devolverle a la ciudad una obra que, desde su inauguración en 2002, se convirtió en un emblema de identidad urbana y de apertura al mundo.