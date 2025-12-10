Nuevos allanamientos en sedes de Sur Finanzas, después de la AFA y los clubes

La Policía Federal Argentina desplegó nuevos allanamientos en distintas sedes de la financiera Sur Finanzas, a un día de haber llevado adelante operativos en la AFA y una veintena de clubes, cuestionados por las instituciones que rechazaron las acusaciones que habrían motivado la intervención policial.

Este miércoles, el juez federal Luis Armella ordenó que se analizaran oficinas de la financiera y otros domicilios, en los que pidió también que se abran todas las cajas de seguridad que se encontraran alí.

Fuentes al tanto de la investigación confirmaron a El Destape que los operativos se desplegaron en Suipacha N° 472, locales 7, 9 , ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., el local 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A). En tanto, en PBA, los efectivos ingresaron a la sucursal Sur Finanzas ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen N°9343, partido de Lomas de Zamora.

Antes de los allanamientos, el juez federal Daniel Rafecas había solicitado medidas tras denuncia de la Coalición Cívica (CC) en el marco de la causa que investiga a testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. El reconocido magistrado estuvo a cargo del caso de forma provisoria, luego de declararse incompetente pero la Justicia Penal en lo Económico le "devolviera" el expediente.

De esta manera, argumentando que es "necesario avanzar en materia probatoria", el magistrado avanzó sobre las medidas solicitadas en la denuncia -que llevó adelante Elisa Carrió y diversos dirigentes de la CC- contra los apuntados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL que estarían vinculados a fuertes e importantes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Operativos en los clubes

En el Gobierno aseguran que la AFA "no explica" las partidas generales que están incluías en los últimos ocho ejercicios contables. El martes, de forma simultánea, se ordenaron allanamientos en Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de AFA en Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol, pero también de otros equipos del Ascenso.

Varios de los afectados publicaron comunicados para dar explicaciones. Excursionistas, por ejemplo, detalló que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”. En esa línea reaccionó la mayoría.

Racing, por caso, aclaró que "la empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda" con el club, a raíz de un acuerdo de publicidad y sponsoreo en 2023.

Todos los lugares que fueron allanados hasta la fecha

AFA y Superliga

Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.

AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.

Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Gavilán 2151

Gutenberg 3050

Punta Arenas 1271

Tronador 41

La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

Racing Club (Avellaneda).

San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

Club Acassuso (San Isidro).

Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

Tres domicilios, entre ellos:

Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Excursionistas

Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

Deportivo Morón

Temperley (avenida 9 de Julio 360).

Noticia en desarrollo