Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online

Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados de la era Xabi Alonso cuando reciba este miércoles al Manchester City en el Santiago Bernabéu, por la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los Merengues vienen de sufrir una dolorosa derrota 2-0 ante Celta de Vigo, la primera caída en casa de la temporada, mientras que los Citizens llegan a la capital española con una racha de tres victorias consecutivas en la Premier League y la necesidad de sumar para meterse en los puestos de clasificación directa a octavos de final.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Manchester City, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Manchester City?

El partido entre Real Madrid y Manchester City por la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 10 de diciembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el francés Clément Turpin.

El conjunto merengue llega a este partido en medio de una crisis de resultados por sus elevados estándares. La derrota 2-0 ante Celta de Vigo el fin de semana marcó la primera caída como local de la temporada y dejó expuestas las dificultades que atraviesa el equipo de Xabi Alonso. Para colmo, ese encuentro terminó con tres jugadores expulsados y una nueva lesión en la zona defensiva.

Los números recientes del Real Madrid son preocupantes: apenas dos victorias en sus últimos siete partidos en todas las competiciones. En La Liga, los Blancos se encuentran a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título, una distancia que se ha ido ampliando en las últimas semanas. La presión sobre Xabi Alonso ha aumentado considerablemente, pasando de 13 victorias en sus primeros 14 partidos a solo dos triunfos en sus últimos 630 minutos de fútbol.

Sin embargo, la Champions League ha sido un terreno más amigable para el Real Madrid. El equipo acumula 12 puntos de 15 posibles en la fase de liga y mantiene un registro perfecto en casa en esta edición del torneo. De hecho, 13 de sus últimos 14 partidos de fase de grupos o fase de liga como local han terminado en victoria, aunque en la última jornada apenas lograron superar 4-3 al Olympiacos gracias a un cuádruple de Kylian Mbappé.

Por su parte, el Manchester City llega a Madrid con la necesidad de sumar puntos tras caer 2-0 ante Bayer Leverkusen en la quinta jornada. En aquella ocasión, Pep Guardiola realizó diez cambios en su alineación y posteriormente admitió que quizás se excedió con las modificaciones. Esa derrota fue la primera de los Citizens en la Champions League esta temporada.

Los de Guardiola ocupan actualmente el noveno puesto en la tabla de la fase de liga con 10 puntos, quedando fuera de los puestos de clasificación directa a octavos de final por diferencia de goles con Borussia Dortmund, Sporting Lisboa y Chelsea. No obstante, el equipo ha reaccionado en la Premier League con tres victorias consecutivas ante Leeds United, Fulham y Sunderland, este último por un contundente 3-0.

El historial entre ambos gigantes europeos está marcado por enfrentamientos memorables. Este será el 15° cruce entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League. Los Citizens buscarán evitar una tercera derrota consecutiva ante los Merengues, luego de caer 6-3 en el global en los playoffs de octavos de final la temporada pasada. Además, el City solo ha ganado uno de sus siete partidos disputados en el Santiago Bernabéu, un triunfo 2-1 en febrero de 2020.

Formaciones probables de Real Madrid y Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Borja García.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Callum O'Reilly; Nico González; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, enfrenta una verdadera emergencia en la zona defensiva. A las ya conocidas lesiones de Dani Carvajal (rodilla), Trent Alexander-Arnold (muslo) y Ferland Mendy (isquiotibiales), se sumó la baja de Éder Militao, quien sufrió una lesión de isquiotibiales ante Celta de Vigo. Dean Huijsen y David Alaba tampoco estarán disponibles por problemas musculares, mientras que Eduardo Camavinga es baja por una lesión de tobillo.

La principal incógnita en el ataque es Kylian Mbappé, quien presenta molestias en una pierna y podría no estar disponible para este crucial encuentro. En caso de no poder contar con el francés, Xabi Alonso debería recurrir a alternativas como Arda Güler o Brahim Díaz en el frente ofensivo. Álvaro Carreras y Fran García, expulsados ante Celta, cumplirán su sanción en La Liga, por lo que estarán habilitados para jugar en Champions.

Por el lado del Manchester City, Pep Guardiola tampoco podrá contar con todos sus efectivos. John Stones no viajó a Madrid por una lesión no especificada, mientras que Mateo Kovacic (tobillo) y Rodri (muslo) continúan en el departamento médico. Sin embargo, el plantel de los Citizens está en mejores condiciones que el de su rival.

La gran novedad podría ser el ingreso de Rayan Cherki al once titular. El francés brilló ante Sunderland con dos asistencias, incluyendo una espectacular rabona para el cabezazo de Phil Foden, y ha hecho méritos para ganarse un lugar en la alineación de Champions League. Erling Haaland será como siempre la principal amenaza ofensiva de los visitantes.

Real Madrid vs. Manchester City: ficha técnica