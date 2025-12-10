Jane Fonda es Grace en Grace and Frankie.

Netflix cuenta con una serie perfecta para aquellos fanáticos de las maratones de comedias, ya que tendrán risas aseguradas. Se trata de Grace and Frankie, la ficción protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin que aún pone a reír a millones de personas alrededor del mundo.

Esta serie estrenada en 2015 y creada por creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris se basa en las vidas de sus dos protagonistas: Grace es una ejecutiva jubilada de la compañía de cosméticos que ella misma creó, mientras que Frankie es una profesora de arte con espíritu libre y estilo hippie. Sus esposos, Robert y Sol, trabajan juntos en un prestigioso estudio de abogados especializado en divorcios en San Diego.

La rutina de ambas se trastoca por completo cuando sus maridos revelan que son homosexuales, que mantienen una relación entre ellos desde hace tiempo y que desean casarse. A raíz de esta confesión, las dos mujeres dejan sus casas y terminan conviviendo en la vivienda frente al mar que ambas parejas habían comprado años antes, mientras que Robert y Sol se mudan a la casa que Robert compartía con Grace.

La sinopsis oficial de Netflix sobre Grace and Frankie

"No son amigas, pero como sus esposos las dejaron para estar juntos, la rígida Grace y la excéntrica Frankie crean su propio vínculo en esta serie nominada al Emmy", escribieron en la web de la N roja sobre Grace and Frankie y definieron a la serie como apta para mayores de 16 años.

Elenco completo de Grace and Frankie

Jane Fonda como Grace Hanson.

Lily Tomlin como Frankie Bergstein.

Sam Waterston como Sol Bergstein.

Grace and Frankie.