El Gobierno volvió a amenazar a las provincias y anunció mejoras para empresas

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dio un adelanto de los proyectos de ley que el oficialismo elaboró junto al Consejo de Mayo y que enviará a sesiones extraordinarias, entre las que se encuentra una iniciativa de "Compromiso Fiscal" que tendrá como condición que las provincias que no lo cumplan serán "excluidas" de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "Que las provincias que no adhieran o cumplan las metas quedan excluidas de recibir ATN", dijo Adorni durante la conferencia de prensa.

Adorni se refería de esta manera a la intención del Gobierno Nacional de reducir "el gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI", uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo. "El Consejo de Mayo sugiere un compromiso de congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico permita aproximarnos al valor de gasto deseado", indicó el jefe de Gabinete.

Según explicó, esta posibilidad permitirá que el Presidente y algunos gobernadores se pongan de acuerdo para que otras provincias "que no adhieran o no cumplan las metas queden excluidas de recibir los Aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN".

Por otro lado, el exvocero adelantó que dentro de la reforma tributaria habrá distintas propuestas con beneficios para empresarios, entre las que se encuentra un nuevo "Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral", que tendrá baja de cargas laborales por dos años.

También habrá "promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales sobre el empleo tanto para aportes como para lo derivado a las obras sociales, y exención de IVA a la energía eléctrica usada en Industria".

Además, se realizarán "eliminaciones impositivas importantes", como la erradicación de los tributos internos a los electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, entre otros.

Dónde se publicarán los proyectos

Adorni indicó que la Casa Rosada publicará "a última hora de la tarde" en www.argentina.gob.ar las iniciativas relacionadas con ocho de los 10 puntos del Consejo de Mayo. "Estamos presentándole a la sociedad un informe de los puntos tratados, un apéndice con los proyectos de ley y otro con los documentos que aportaron los propios consejeros", agregó.

El jefe de Gabinete también anunció que se modificará la Ley de Glaciares, algo ya anunciado por el Presidente, y también que se "revisará" el régimen de Zona Fría.

"Dentro de modernización laboral, bueno, lo que más se destaca es ultra actividad y prelación de convenios carga fiscal laboral. Acá hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, los que denominamos los trabajadores de plataformas", señaló.