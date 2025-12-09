Israel asigna más de 800 millones de dólares para expandir los asentamientos en la Cisjordania ocupada

Israel destinará unos 840 millones de dólares durante los próximos cinco años para ampliar la actividad de asentamiento ilegal en Cisjordania.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, destinará 2.700 millones de shekels (unos 840 millones de dólares) durante los próximos cinco años para ampliar la actividad de asentamiento ilegal en Cisjordania. Medios locales describieron el accionar como una “anexión de facto”.

Según consignó el diario Yedioth Ahronoth los fondos, designados para construir nuevos asentamientos, abrir caminos de acceso, fortalecer la seguridad y formalizar los registros de tierras, representan una asignación sin precedentes. Un componente central del plan incluye la reubicación de tres bases del ejército israelí en zonas del norte de Cisjordania, en particular al norte de Samaria.

Tras los Acuerdos de Oslo, Israel retiró varias bases para reducir su control sobre la zona. La iniciativa actual revierte ese enfoque y busca reforzar la presencia israelí en el norte de Samaria mediante la reubicación de bases en la zona de Sa-Nur. El cuartel general de la división de la Brigada Menashe, actualmente ubicado en el Campamento Ein Shemer, se trasladará a Sa-Nur. Junto con él, dos bases de batallón también se trasladarán a la misma zona. Esto marca otro paso importante para reforzar la presencia israelí en el territorio previamente desocupado.

“Se destinarán miles de millones de shekels a remodelar los asentamientos”, sostuvo el medio israelí, señalando que el presupuesto cubre la transferencia de bases militares, el desarrollo de infraestructura para docenas de nuevos asentamientos, caminos de acceso y sistemas de defensa ampliados. El paquete de cinco años apunta a “todos los elementos que fortalecen la gobernanza israelí” en Cisjordania y constituye efectivamente una anexión.

De acuerdo al plan, Israel establecerá “grupos de absorción” (sitios de 20 casas móviles cada uno) que permitirán a los colonos ilegales instalarse allí y formar nuevos núcleos de asentamiento. El gobierno también transferirá 300 millones de shekels (93,4 millones de dólares) a todos los nuevos asentamientos, incluidos 160 millones de shekels (49,8 millones de dólares) en subvenciones de establecimiento y 140 millones de shekels (43,6 millones de dólares) para la organización y la actividad operativa.

Mientras que los asentamientos existentes recibirán 434 millones de shekels (135 millones de dólares) para mejoras de infraestructura, y 300 millones de shekels (93,4 millones de dólares) adicionales se destinarán a los consejos de colonos regionales y locales.

Anexión de facto

Una de las medidas más importantes del plan, según el periódico, es asignar 225 millones de shekels (70 millones de dólares) para crear una unidad de registro de tierras. Las compras en Cisjordania se registraron en la Administración Civil Israelí, en lugar del registro oficial de tierras de Israel. Según el nuevo plan, todos los registros de tierras se mapearán y transferirán a un registro específico en Cisjordania.

El plan también asigna 140 millones de shekels (43,6 millones de dólares) para abrir caminos de acceso, principalmente para las necesidades del ejército israelí, y 150 millones de shekels (46,6 millones de dólares) durante tres años para modernizar los autobuses escolares blindados en toda Cisjordania.

Además, según el medio israelí, es probable que el ministro de Defensa, Israel Katz, asigne fondos adicionales para la seguridad de los asentamientos, incluidas “vallas inteligentes, sitios de equipamiento, cámaras y otros sistemas”.

El plan “remodela el enfoque de Israel en Cisjordania, creando una realidad que el futuro gobierno tendrá dificultades para revertir”, dijo Yedioth Ahronoth. A través de su cuenta de X, el ministro Smotrich remarcó: "Judea y Samaria constituyen el cinturón de seguridad de Israel. Me enorgullece liderar una revolución que abolió la idea de dividir el país y establecer un estado terrorista, y fortaleció la seguridad de Israel".

El ministro extremista dijo que está orgulloso de liderar una “revolución que cancela la idea de dividir la tierra y establecer un estado terrorista, fortaleciendo la seguridad de Israel”. Smotrich prometió reiteradamente bloquear la creación de un Estado palestino y también pidió que Israel anexe alrededor del 82% de Cisjordania.

El grupo israelí antiasentamientos Peace Now estima que unos 500.000 colonos ilegales viven en asentamientos de Cisjordania y otros 250.000 en asentamientos de Jerusalén Oriental. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental.