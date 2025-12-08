Israel bloquea el ingreso de insumos médicos a Gaza y empeora la crisis sanitaria

Médicos y trabajadores de la salud en Gaza denuncian que Israel no les permite el ingreso de suministros esenciales para la atención humanitaria en el territorio palestino, a pesar del alto al fuego firmado en octubre de este año. Explicaron que si bien si se permite la entrada de dulces, celular e incluso bicicletas eléctricas, los antibióticos, las soluciones intravenosas y los materiales quirúrgicos están prohibidos. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, calificó de un hecho "sin precedentes" a la escasez de materiales médicos en el territorio.

En los dos meses que ya pasaron desde el cese del fuego firmado entre Israel y Hamás, fuentes palestinas denunciaron unas 600 violaciones por parte del ejército israelí hacia la población gazatí, que incluyó ataques militares directos por aire y por tierra. Explicaron además que Israel sólo permite el ingreso de cinco camiones con suministros médicos a Gaza por semana, de los cuales tres entregan suministros a organizaciones internacionales como la ONU y sus socios, mientras que los otros dos a hospitales gubernamentales.

Fuentes en el territorio palestino aseguraron que la forma de revertir la situación sanitaria sería permitiendo el acceso de 600 camiones diarios al lugar, lo que hasta ahora está lejos de cumplirse.

El director general de la cartera de Salud de Gaza, Munir al-Bursh, explicó en una entrevista para Al Jazeera que el 54% de los remedios esenciales "no están disponibles", mientras que "también faltan" alrededor del 40% de los medicamentos necesarios para cirugías y atención de emergencia.

De acuerdo a los datos que difundieron desde el Ministerio, casi todos los hospitales e instalaciones de salud de Gaza sufrieron crudos ataques en los últimos dos años y, por lo menos, alrededor de 125 instalaciones de salud resultaron dañadas, incluidos 34 hospitales. También explicaron que más de 1.700 trabajadores sanitarios, incluidos médicos, enfermeras y paramédicos, murieron en ataques israelíes.

La escasez de recursos empeora gradualmente la vida cotidiana en Gaza

Aparte de las dificultades de vida para la población llana, son las personas que conviven con enfermedades crónicas las que soportan aún peor el peso de las restricciones israelíes. Naif Musbah, de 68 años, que vive en el campo de refugiados de Nuseirat, tiene cáncer de colon y los suministros que necesita para recibir tratamiento no están disponibles. "Necesitamos bases y bolsas de colostomía para conectarlas al estómago y al dispositivo para poder evacuar mis heces. Y como no hay, ni las bases ni nada, terminamos ensuciándonos. La situación es extremadamente difícil", relató Musbah a la cadena Al Jazeera. "Tampoco hay gasas, compresas frías, cinta adhesiva, guantes ni solución desinfectante, nada", agregó el palestino.

La falta de medicamentos se suma a la falta de recursos esenciales para la vida en Gaza. Por ejemplo, el gas para cocinar sólo alcanza el 16% de lo necesario. Faltan refugios, tiendas de campaña, lonas y todo lo que los palestinos necesitan, de mínima, para protegerse de la lluvia. Hoy por hoy los palestinos se ven obligados a recolectar leña, cartones y cualquier cosa que les permita hacer una fogata. Y además, corren riesgos de ser baleados por soldados israelíes cuando salen en busca de la madera para el fuego.