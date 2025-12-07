Telekino 2405: resultados del sorteo del 7 de diciembre

Este domingo, 7 de deciembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Telekino y los resultados para consultar ya están listos en El Destape. La emisión en vivo de la jugada se transmite por la TV Pública y los participantes podrán controlar el cartón del juego. A continuación, podrás ver los resultados del Telekino 2405 y del Rekino.

Además de la modalidad original del Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, puede haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Telekino 2405: resultados de hoy 7 de diciembre y controlar cartón

Los resultados estarán disponibles después de las 17.15.

Rekino: resultados del 30 de noviembre para controlar cartón

Los resultados estarán disponibles después de las 17.15.

Telekino: precio y transmisión del sorteo

La transmisión del sorteo se puede seguir en vivo por la TV Pública en todo el país a partir de las 17.15 y a través de la cuenta de YouTube de Telekino. Cada cartón cuesta $1700.

¿Cómo jugar al Telekino?

Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 01 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales.

El pozo máximo del juego se obtiene acertando el pleno de los números, y en caso de que no existan coincidencias, el pozo queda vacante, acumulándose para el sorteo siguiente. También hay premios en efectivo para quienes tengan hasta 11 coincidencias.