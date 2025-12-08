Dónde queda Kansas, ciudad en la que jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La ciudad de Kansas.

La Selección Argentina confirmó el pasado viernes los duelos que tendrá que afrontar por la fase de grupos del Mundial 2026. Un campeonato en el que por primera vez se contará con 48 equipos y un formato de 12 grupos, de los cuales el equipo de Lionel Scaloni pertenece al J, donde le tocará enfrentar a Argelia, Austria y Jordania. Tres partidos que definirán la suerte de cara al futuro.

Tras el sorteo, la FIFA confirmó un día después las sedes en donde se jugarán los encuentros de la fase de grupos. Para la Selección Argentina el debut será el 16 de junio, a las 21 horas frente a Argelia, en el estadio de Kansas City. El segundo encuentro se llevará a cabo el 22 de junio, desde las 13, ante Austria, en el Dallas Stadium de Arlington, lugar donde le tocará volver a jugar frente a Jordania por la fecha 3 el 27 de junio, a las 22.

Kansas, la sede donde debuta Argentina

Kansas es una ciudad ubicada en el estado de Missouri, en la zona centro de Estados Unidos, que albergará seis partidos del torneo en el Arrowhead Stadium. Este recinto tiene una capacidad de aproximadamente 76.416 espectadores y una dimensión de cancha de 105 × 68 metros. Allí juegan los Kansas City Chiefs, en la NFL (fútbol americano), y es considerado uno de los estadios más ruidosos del mundo, con un récord de 142,2 decibeles medido en 2014. En este lugar se jugó el partido entre los Estados Unidos y Uruguay por Copa América 2024, que terminó en triunfo de la Celeste con gol de Mathías Olivera.

El estadio de Kansas donde jugará Argentina.

Con qué atractivos dispone Kansas para visitar

La ciudad es conocida como la "ciudad de las fuentes", al contar oficialmente con más de 200 fuentes distribuidas por diferentes barrios, lo que le otorga particular belleza urbana. Y tiene museos de primer nivel para visitar, como el Nelson-Atkins Museum of Art, que alberga obras que van desde clásicos antiguos hasta pintura moderna —ideal para quienes buscan un descanso del ritmo deportivo.

El Science City at Union Station que incluye una ciudad, un parque y señalización.

Por su parte, esta localidad estadounidense tiene el gigante Swope Park, que con 1.805 acres es un pulmón verde ideal para paseos, relax o actividades recreativas. Y además, tiene el distrito comercial y cultural Country Club Plaza, que con su arquitectura de estilo español, tiendas, restaurantes y ambientación pintoresca, es un atractivo para quienes buscan combinar turismo, compras y gastronomía.