Estrenada inicialmente en 2019 y de solamente 12 episodios distribuidos en dos temporadas, Mortel se consolidó rápidamente como una de las propuestas juveniles francesas más arriesgadas dentro del catálogo de series de Netflix, disponible en diciembre 2025.

Creada por Frédéric Garcia, la producción propone un híbrido entre drama generacional, thriller sobrenatural y comentario social, envuelto en una estética urbana que se mueve entre la crudeza y lo fantástico. A lo largo de su extensión, Mortel explora cómo un pacto con una deidad vudú puede desencadenar una cadena de hechos tan peligrosos como irreversibles.

¿De qué se trata Mortel?

La historia de Mortel se centra en Sofiane y Victor, dos adolescentes que apenas tienen vínculo entre sí, pero que comparten un mismo dolor: la desaparición del hermano de Sofiane y una profunda sensación de impotencia frente a su entorno.

Ese quiebre emocional los conduce a invocar a Obé, una entidad poderosa que, a cambio de un pacto, les concede habilidades sobrenaturales: Sofiane obtiene la capacidad de manipular la voluntad ajena mediante la rabia; Victor, por su parte, consigue leer los pensamientos más íntimos.

Según un análisis publicado en el sitio Culturizarte, la serie “abre camino entre la estética contemporánea juvenil y el misticismo mágico del vudú”, mostrando un universo oscuro y crudo donde “el sexo, las drogas, el alcohol y la esencia juvenil” conviven con elementos sobrenaturales.

A medida que avanza la trama, Mortel se sumerge en temas como la identidad, el duelo, la amistad y las tensiones sociales en barrios periféricos. No evita mostrar la crudeza del sistema escolar, la falta de oportunidades o las fracturas familiares. Sin embargo, lo hace sin perder su tono de ficción sobrenatural, logrando que lo fantástico funcione como metáfora de los conflictos internos de sus protagonistas.

Ficha técnica de Mortel