Cómo hacer comidas con forma de Árbol de Navidad: el paso a paso

La Navidad se acerca y ya es momento de empezar a pensar ideas para la mesa del 24. Existen recetas que además de su sabor le darán un aporte decorativo la noche.

08 de diciembre, 2025 | 15.31

La mesa navideña suele tener una gran cantidad de dips y comidas para picar, por eso es una gran opción para preparar algunas de ellas con forma de árbol de Navidad. Pese a que puede parecer complicado, si se sigue el paso a paso de manera correcta el resultado de cada receta sale óptimo.

Preparar recetas con formas de arbolito de Navidad es una manera divertida y creativa de celebrar las fiestas, ya que combina sabor y estética en un solo plato. Galletas, budines, masas rellenas o incluso sándwiches pueden adoptarlas, convirtiéndose en protagonistas de la mesa navideña y sorprendiendo a familiares y amigos.

Además de su atractivo visual, estas recetas pueden ser nutritivas si se eligen ingredientes de calidad. Por ejemplo, galletas integrales con frutos secos, budines de frutas o masas con vegetales permiten aportar nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales. Estas preparaciones no solo aportan un toque festivo, sino que también motivan a involucrar a los niños en la cocina, fomentando la creatividad.

Receta de arbolito de dip de palta y queso (untable firme)

Ingredientes

  • 2 paltas maduras

  • 150 g de queso crema

  • 1 cda de jugo de limón

  • 1 diente de ajo rallado (opcional)

  • Sal y pimienta

  • 1 cda de aceite de oliva

  • Bastoncitos de zanahoria o pepino para decorar

  • Tomatitos cherry para simular “bolitas”

  • Semillas o brotes para decorar

Paso a paso

  1. Pisá las paltas hasta lograr un puré liso.

  2. Mezclá con el queso crema, el limón, el ajo, sal, pimienta y aceite de oliva.

  3. Llevá la mezcla a la heladera 20–30 minutos para que tome más consistencia.

  4. Colocá el dip en una bandeja y moldealo con las manos o con ayuda de una espátula en forma de arbolito.

  5. Decorá con tomatitos (cortados a la mitad o enteros), bastoncitos de verduras y semillas.

  6. Serví con tostadas, grisines o crackers.

Picada en forma de árbol de Navidad.

Receta de arbolito de quesos y fiambres

Ingredientes

  • Cubitos de queso (pategrás, gouda, cheddar, sardo)

  • Dados de jamón y salame

  • Aceitunas verdes y negras

  • Tomates cherry

  • Palillos

  • 1 cono de telgopor forrado en film

  • Ramitas de romero para simular las hojas

Paso a paso

  1. Cortá todos los quesos y fiambres en cubitos parejos.

  2. Cubrí un cono de telgopor con film.

  3. Pinchá cada cubito en un palillo y comenzá a cubrir el cono, alternando colores y texturas.

  4. Sumá tomates cherry y aceitunas para dar variedad.

  5. Insertá ramitas de romero entre medio para imitar las hojas del arbolito.

  6. Terminá con una estrellita de queso arriba.

  7. Llevá a la heladera hasta servir.

Mini Arbolitos de Ensalada Rusa Compacta

Ingredientes

  • 3 papas medianas

  • 2 zanahorias chicas

  • 150 g de arvejas

  • 200 g de mayonesa

  • 1 cda de mostaza (opcional)

  • Sal y pimienta

  • Ciboulette para decorar

  • Tomatitos cherry o morrón rojo en cubitos

Paso a paso

  1. Herví las papas y zanahorias hasta que estén tiernas.

  2. Cortá todo en cubitos pequeños y mezclá con arvejas.

  3. Agregá mayonesa, mostaza, sal y pimienta.

  4. Llevá la mezcla a la heladera 20–30 minutos para que tome cuerpo.

  5. Con las manos o molde de cocina formá pequeños arbolitos.

  6. Decorá con ciboulette picado (como “hojas”), tomatitos o morrón en cubitos (como “bolitas”).

  7. Serví en platitos individuales o en una bandeja grande.

