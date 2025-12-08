Las recetas para la mesa navideña pueden ser muy variadas.

La mesa navideña suele tener una gran cantidad de dips y comidas para picar, por eso es una gran opción para preparar algunas de ellas con forma de árbol de Navidad. Pese a que puede parecer complicado, si se sigue el paso a paso de manera correcta el resultado de cada receta sale óptimo.

Preparar recetas con formas de arbolito de Navidad es una manera divertida y creativa de celebrar las fiestas, ya que combina sabor y estética en un solo plato. Galletas, budines, masas rellenas o incluso sándwiches pueden adoptarlas, convirtiéndose en protagonistas de la mesa navideña y sorprendiendo a familiares y amigos.

Además de su atractivo visual, estas recetas pueden ser nutritivas si se eligen ingredientes de calidad. Por ejemplo, galletas integrales con frutos secos, budines de frutas o masas con vegetales permiten aportar nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales. Estas preparaciones no solo aportan un toque festivo, sino que también motivan a involucrar a los niños en la cocina, fomentando la creatividad.

Receta de arbolito de dip de palta y queso (untable firme)

Ingredientes

2 paltas maduras

150 g de queso crema

1 cda de jugo de limón

1 diente de ajo rallado (opcional)

Sal y pimienta

1 cda de aceite de oliva

Bastoncitos de zanahoria o pepino para decorar

Tomatitos cherry para simular “bolitas”

Semillas o brotes para decorar

Paso a paso

Pisá las paltas hasta lograr un puré liso. Mezclá con el queso crema, el limón, el ajo, sal, pimienta y aceite de oliva. Llevá la mezcla a la heladera 20–30 minutos para que tome más consistencia. Colocá el dip en una bandeja y moldealo con las manos o con ayuda de una espátula en forma de arbolito. Decorá con tomatitos (cortados a la mitad o enteros), bastoncitos de verduras y semillas. Serví con tostadas, grisines o crackers.

Picada en forma de árbol de Navidad.

Receta de arbolito de quesos y fiambres

Ingredientes

Cubitos de queso (pategrás, gouda, cheddar, sardo)

Dados de jamón y salame

Aceitunas verdes y negras

Tomates cherry

Palillos

1 cono de telgopor forrado en film

Ramitas de romero para simular las hojas

Paso a paso

Cortá todos los quesos y fiambres en cubitos parejos. Cubrí un cono de telgopor con film. Pinchá cada cubito en un palillo y comenzá a cubrir el cono, alternando colores y texturas. Sumá tomates cherry y aceitunas para dar variedad. Insertá ramitas de romero entre medio para imitar las hojas del arbolito. Terminá con una estrellita de queso arriba. Llevá a la heladera hasta servir.

Mini Arbolitos de Ensalada Rusa Compacta

Ingredientes

3 papas medianas

2 zanahorias chicas

150 g de arvejas

200 g de mayonesa

1 cda de mostaza (opcional)

Sal y pimienta

Ciboulette para decorar

Tomatitos cherry o morrón rojo en cubitos

Paso a paso