La mesa navideña suele tener una gran cantidad de dips y comidas para picar, por eso es una gran opción para preparar algunas de ellas con forma de árbol de Navidad. Pese a que puede parecer complicado, si se sigue el paso a paso de manera correcta el resultado de cada receta sale óptimo.
Preparar recetas con formas de arbolito de Navidad es una manera divertida y creativa de celebrar las fiestas, ya que combina sabor y estética en un solo plato. Galletas, budines, masas rellenas o incluso sándwiches pueden adoptarlas, convirtiéndose en protagonistas de la mesa navideña y sorprendiendo a familiares y amigos.
Además de su atractivo visual, estas recetas pueden ser nutritivas si se eligen ingredientes de calidad. Por ejemplo, galletas integrales con frutos secos, budines de frutas o masas con vegetales permiten aportar nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales. Estas preparaciones no solo aportan un toque festivo, sino que también motivan a involucrar a los niños en la cocina, fomentando la creatividad.
Receta de arbolito de dip de palta y queso (untable firme)
Ingredientes
-
2 paltas maduras
-
150 g de queso crema
-
1 cda de jugo de limón
-
1 diente de ajo rallado (opcional)
-
Sal y pimienta
-
1 cda de aceite de oliva
-
Bastoncitos de zanahoria o pepino para decorar
-
Tomatitos cherry para simular “bolitas”
-
Semillas o brotes para decorar
Paso a paso
-
Pisá las paltas hasta lograr un puré liso.
-
Mezclá con el queso crema, el limón, el ajo, sal, pimienta y aceite de oliva.
-
Llevá la mezcla a la heladera 20–30 minutos para que tome más consistencia.
-
Colocá el dip en una bandeja y moldealo con las manos o con ayuda de una espátula en forma de arbolito.
-
Decorá con tomatitos (cortados a la mitad o enteros), bastoncitos de verduras y semillas.
-
Serví con tostadas, grisines o crackers.
Receta de arbolito de quesos y fiambres
Ingredientes
-
Cubitos de queso (pategrás, gouda, cheddar, sardo)
-
Dados de jamón y salame
-
Aceitunas verdes y negras
-
Tomates cherry
-
Palillos
-
1 cono de telgopor forrado en film
-
Ramitas de romero para simular las hojas
Paso a paso
-
Cortá todos los quesos y fiambres en cubitos parejos.
-
Cubrí un cono de telgopor con film.
-
Pinchá cada cubito en un palillo y comenzá a cubrir el cono, alternando colores y texturas.
-
Sumá tomates cherry y aceitunas para dar variedad.
-
Insertá ramitas de romero entre medio para imitar las hojas del arbolito.
-
Terminá con una estrellita de queso arriba.
-
Llevá a la heladera hasta servir.
Mini Arbolitos de Ensalada Rusa Compacta
Ingredientes
-
3 papas medianas
-
2 zanahorias chicas
-
150 g de arvejas
-
200 g de mayonesa
-
1 cda de mostaza (opcional)
-
Sal y pimienta
-
Ciboulette para decorar
-
Tomatitos cherry o morrón rojo en cubitos
Paso a paso
-
Herví las papas y zanahorias hasta que estén tiernas.
-
Cortá todo en cubitos pequeños y mezclá con arvejas.
-
Agregá mayonesa, mostaza, sal y pimienta.
-
Llevá la mezcla a la heladera 20–30 minutos para que tome cuerpo.
-
Con las manos o molde de cocina formá pequeños arbolitos.
-
Decorá con ciboulette picado (como “hojas”), tomatitos o morrón en cubitos (como “bolitas”).
-
Serví en platitos individuales o en una bandeja grande.