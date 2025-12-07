En una movida que promete reavivar las tensiones diplomáticas con el principal socio comercial de Argentina, el presidente Javier Milei se metió de lleno en la interna política de Brasil. A través de su cuenta de X, el mandatario argentino respaldó explícitamente el lanzamiento de Flávio Bolsonaro como candidato a presidente para las elecciones de 2026.

La confirmación del apoyo llegó con el habitual estilo digital del libertario: compartiendo y avalando mensajes de terceros. Milei reposteó una publicación que mostraba una foto del actual senador brasileño con la leyenda "El próximo presidente de Brasil". El gesto fue interpretado inmediatamente por la prensa del país vecino, como CNN Brasil, como un aval directo de la Casa Rosada a la continuidad del proyecto de ultraderecha que encabeza el clan Bolsonaro.

El "Plan B" ante la proscripción de Jair Bolsonaro

El apoyo de Milei se da horas después de que el propio Flávio Bolsonaro de 43 años e hijo mayor del ex mandatario, confirmara en una entrevista que será el postulante del Partido Liberal (PL). Esta decisión responde a una realidad judicial ineludible: Jair Bolsonaro se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por decisión del Tribunal Superior Electoral, que lo condenó por abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación.

"Soy candidato a presidente", sentenció Flávio, aunque aclaró que su postulación se mantendrá mientras su padre siga inelegible. El senador se presentó como el heredero natural del capital político del bolsonarismo, buscando polarizar nuevamente con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Una relación diplomática rota

El guiño de Milei a la oposición brasileña no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la fría, y por momentos hostil, relación que mantiene con el actual gobierno de Brasil. Durante su campaña y ya como presidente, Milei tildó a Lula de "comunista" y "corrupto", rompiendo la tradición de neutralidad entre ambos Estados.

Mientras Lula intenta rearmar la integración regional, Milei refuerza su alianza ideológica con la familia Bolsonaro, a quienes recibió con honores en su asunción en diciembre de 2023, relegando a la delegación oficial del Estado brasileño. Con este nuevo respaldo a Flávio Bolsonaro, el gobierno argentino deja en claro que su apuesta geopolítica para 2026 es el retorno de la ultraderecha al Palacio de Planalto.