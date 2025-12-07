Benfica vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El cotejo entre Benfica y Napoli, por la fecha 6 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 10 de diciembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Así llegan Benfica y Napoli

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica logró un triunfo por 2-0 ante Ajax.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Qarabag con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 9.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y fue Napoli quien ganó 1 a 2.





Fechas y rivales de Benfica en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs FC Copenhague: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Benfica y Napoli, según país