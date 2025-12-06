El secreto de los orientales: la bebida ancestral para la longevidad que los expertos recomiendan para vivir más y mejor.

Existe una bebida originaria de China y muy consumida también en Japón que los expertos recomiendan para vivir más años. La longevidad es uno de los temas más estudiados por científicos, médicos y nutricionistas. Si bien no hay una sola respuesta de qué es lo que alarga la vida de algunas personas, los alimentos juegan un rol fundamental.

Según explicó la nutricionista Nisha Melvani, en diálogo con Real Simple, el té verde es la infusión por excelencia para la longevidad. Esta bebida milenaria, que también se puede consumir en forma de matcha, es rica en antioxidantes capaces de reducir el estrés oxidativo, un proceso que genera daño celular y acelera el envejecimiento.

Los beneficios del té verde para la salud

1. Protege el ADN y previene enfermedades crónicas

Los antioxidantes del té verde, especialmente la epigalocatequina-3-galato (EGCG), ayudan a neutralizar los radicales libres, fortaleciendo las defensas naturales del organismo y protegiendo el ADN y las mitocondrias. De esta manera, disminuyen la inflamación, frenan el deterioro celular y contribuyen a prevenir enfermedades crónicas asociadas al paso del tiempo.

2. Retrasa el envejecimiento celular

Además, su efecto protector también se extiende al proceso de envejecimiento celular. Al reducir el estrés oxidativo, el té verde ralentiza la senescencia celular, un mecanismo por el cual las células dejan de dividirse y comienzan a liberar compuestos inflamatorios. Mantener este proceso bajo control es clave para conservar tejidos más saludables y funcionales durante más años.

3. Mejora la salud intestinal

El té verde también tiene un impacto notable en la salud intestinal, un factor cada vez más relacionado con la longevidad. Sus compuestos favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas, reducen la inflamación del tracto digestivo y fortalecen la barrera intestinal, mejorando así la inmunidad y el metabolismo.

¿Es lo mismo tomar matcha que té verde?

Para quienes prefieren alternativas, la especialista señala que el matcha ofrece incluso una dosis más concentrada de antioxidantes, ya que se consume la hoja entera.

Si no podés consumir cafeína, el té verde descafeinado también mantiene gran parte de sus beneficios, por lo que sigue siendo una opción válida para prolongar la salud y, potencialmente, los años de vida.