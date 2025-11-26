Receta fácil para hacer una bebida casera con electrolitos: ideal para mantenerse hidratado en verano.

Existe una receta muy simple para preparar una bebida con electrolitos casera y natural, ideal para mantenerse hidratado en los días de mucho calor. Las bebidas isotónicas son la alternativa más recomendada por los médicos para rehidratarse en verano.

Esto se debe a que combinan agua con minerales esenciales (como sodio y potasio) y en algunos casos pequeñas cantidades de glucosa que permiten reponer rápidamente lo que el cuerpo pierde a través de la transpiración.

Esta alternativa casera es ideal si querés preparar algo más económico sin conservantes ni endulzantes nocivos como las que se venden en supermercados. La receta fue compartida por Sofía (@sofiamfit), creadora de contenido fitness en TikTok.

Cómo preparar una bebida con electrolitos casera

Ingredientes

1 taza de agua natural.

1 taza de agua de coco.

Jugo de 1 limón.

Una pizca de sal rosa del himalaya (puede ser sal común si no conseguís).

Hielos (opcional).

Preparación

Mezclar en un recipiente (jarra, vaso o botella) los ingredientes: el agua, el agua de coco y el jugo de limón. Incorporar las sales (idealmente rosa, pero puede ser común si no tenés). Añadirle cantidad de hielos a gusto. ¡Listo!

Por qué esta bebida es un rehidratante natural

Esta bebida mezcla varios ingredientes clave para hacer tu propia bebida isotónica. El agua hidrata, el agua de coco aporta potasio y la sal suma sodio (ambos fundamentales para la función muscular y el equilibrio hídrico), mientras que el limón agrega vitamina C y antioxidantes.

Además, es una alternativa baja en calorías y sin azúcares añadidas, lo que la convierte en una muy buena opción para quienes quieren evitar productos industriales sin resignar la hidratación.

Por eso, se convirtió en una opción ideal para después de entrenar, para esos días de calor extremo o simplemente para los que buscan una bebida refrescante que ayude a mantener la energía a lo largo del día.