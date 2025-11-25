ONU inicia el proceso para elegir al próximo secretario general

FOTO DE ARCHIVO-La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a su última conferencia de prensa en Ginebra

ters) -El proceso para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas se inició formalmente el martes, cuando se pidió a los Estados miembros que propusieran candidatos para ocupar el cargo a partir del 1 de enero de 2027.

En una carta conjunta, los 15 miembros del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General, de 193 miembros, invitaron a presentar candidaturas, marcando el inicio de la carrera para sustituir a Antonio Guterres como líder del organismo mundial.

"Observando con pesar que ninguna mujer ha ocupado nunca el cargo de secretario general, y convencidos de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres a la hora de acceder a altos puestos de toma de decisiones, se insta a los Estados miembros a que consideren seriamente la posibilidad de designar a mujeres como candidatas", escribieron.

El Consejo de Seguridad de 15 miembros recomendará formalmente un candidato a la Asamblea General de 193 miembros para su elección como 10º secretario general de la ONU a finales del próximo año.

Entre los candidatos declarados públicamente para el cargo figuran la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, la ex vicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y el diplomático argentino Rafael Grossi.

En última instancia, los cinco miembros permanentes del Consejo con derecho a veto -Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia- deberán ponerse de acuerdo sobre un candidato.

(Reportaje de Simon Lewis, Editado en español por Juana Casas)