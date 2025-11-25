El autódromo de Qatar que espera a Colapinto: noche, modernidad y velocidad que perjudica

El autódromo de Lusail, Qatar, que espera a Franco Colapinto en el 2025.

Franco Colapinto se presentará por primera vez con el Alpine en el autódromo de Qatar en Lusail, para el anteúltimo Gran Premio de la temporada 2025 de la Fórmula 1. En una temporada desastrosa para la escudería francesa que comanda Flavio Briatore, las características del circuito perjudican a ambos monoplazas rosas como consecuencia de los débiles motores Renault.

Es que el trazado asiático tiene tramos de mucha velocidad en ciertos sectores, aunque no está catalogado como uno de los más rápidos de la máxima categoría del automovilismo. Situado a unos 30 kilómetros del centro de Doha, la capital nacional, el escenario qatarí cuenta con una carrera nocturna y muy moderna dentro de la F1.

Cómo es el autódromo de Qatar, donde Colapinto correrá con Alpine por primera vez

Se trata de uno de los circuitos que más desgasta a los neumáticos en líneas generales, con sectores muy rápidos y otros de baja velocidad. Se comienza la vuelta a esta pista con hasta la octava marcha y hay DRS en la recta principal, para facilitar los adelantamientos en la parte más atractiva. La final nocturna es un rasgo distintivo de este GP, completamente iluminado y a pura modernidad, con una capacidad máxima de 50.000 personas en las tribunas.

En el llano, es una de las competencias más atractivas para la multitud que suele ubicarse en las gradas. La tecnología de última generación se puede apreciar en todo el escenario: en las tribunas, en los boxes, en el propio asfalto, en los sectores VIP y en las áreas de Prensa. Si bien Colapinto y su compañero galo Pierre Gasly no tienen demasiadas expectativas como para sumar puntos, en este deporte nunca hay que dar algo por sentenciado hasta que se baje la bandera a cuadros.

En síntesis, las características principales del autódromo de Qatar de la Fórmula 1 son:

Primer Gran Premio: 21 de noviembre del 2021.

Ciudad: Lusail en Doha, la capital nacional.

Vueltas: 57.

Curvas: 16 (10 a la derecha y 6 a la izquierda).

Longitud del circuito: 5.4 km.

Distancia de carrera: 308.6 km.

Velocidad máxima: 360 km/h.

Récord de vuelta: Max Verstappen (Países Bajos) con Red Bull en el 2021, con 1:23,196.

¿Cuándo se corre el GP de Qatar 2025 de la F1? Hora, TV en vivo y streaming online

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con la carrera en Lusail (Doha), bajo el formato sprint. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: