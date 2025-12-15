La Libertad Avanza armó unas comisiones a la carta en Diputados para arrancar la pulseada en el Congreso

Diputados pondrá en marcha las dos primeras comisiones este lunes, con el objetivo de avanzar en el temario del período de sesiones extraordinarias. La Cámara Baja publicó la conformación de los grupos de trabajo, en los que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) puede recurrir a los bloques afines para obstruir a la oposición

Para el lunes, la Cámara convocó, a las 16, a la comisión de Legislación Penal y, a las 17, a la de Presupuesto y Hacienda. En ambas reuniones, los grupos de trabajo establecerán los días de trabajo y sus autoridades.

El objetivo del oficialismo es activar las comisiones por las que pasará los tres temas que el Ejecutivo envió para el período de sesiones extraordinarias, que concluye el 30 de diciembre. Estos son el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, la del "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria". Los tres están ingresados a la Cámara.

La Cámara también definió los integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. Martín Menem, titular de la Cámara, tuvo a su cargo de definición de la cantidad de lugares. La intención de LLA es un dictamen express para sacarlo en el recinto en una sesión prevista para el 17.

De los 49 miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto, 20 son de LLA. Unión por la Patria quedó con 18, tras haber perdido su condición de primera minoría con la recolección de ex PRO y dirigentes sueltos para llegar a 95 miembros.

Si bien LLA no tiene el quórum automático, le dio lugares a bloques afines: dos firmas para el PRO, una para la Unión Cívica Radical (UCR), para el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y una para Innovación Federal, uno para Producción y Trabajo y otro para Elijo Catamarca.

Los restantes tres bloques se activan con la botonera de la Casa Rosada. Producción y Trabajo está bajo las órdenes del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mientras que Elijo Catamarca responde a Raúl Jalil. Innovación Federal tiene terminales en el jefe provincial de Salta, Gustavo Sáenz, y el líder político de Misiones, Carlos Rovira.

El PRO, la UCR y el MID forman parte de un interbloque, que también incluye a los unipersonales Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, que en total juntan 22 miembros. La misma cantidad que Provincias Unidas con sus socios de interbloque, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El interbloque de Provincias Unidas odavía deben aportar tres nombres. Voces de este espacio expresaron su fastidio porque le hayan "robado" un lugar, ya que tienen la misma cantidad que la alianza legislativa del PRO y la UCR. Estos, en rigor, tienen circunstancialmente un diputado más, ya que Juan Schiaretti no pudo jurar por haberse sometido a una intervención quirúrgica.

El grupo de trabajo volverá a ser presidido por Bertie Benegas Lynch, que fue promovido al cargo tras la caída en desgracia de José Luis Espert, cuando se visibilizaron sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.

Un criterio similar al de Hacienda y Presupuesto primó en la conformación de la comisión de Legislación Penal. De los 28 miembros publicados, doce serán de LLA y once quedarán para Unión por la Patria. El peronismo no quedará solo en la oposición dura, ya que al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) le cedieron un lugar.

Luego quedaron dos lugares para el PRO, uno para la UCR y uno para Innovación Federal, mientras que Provincias Unidas debe elevar su nómina de integrantes. Trascendió que serán tres.

La presidencia de la comisión continuará en manos de Laura Rodríguez Machado, cordobesa que fue parte del éxodo por goteo del partido amarillo al de los hermanos Milei.