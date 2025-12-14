En Europa se hacen eco del escándalo entre la AFA y el gobierno de Milei.

El escándalo entre el gobierno nacional de Javier Milei y la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia llegó hasta varios portales deportivos importantes de Europa. A menos de seis meses del arranque del Mundial 2026, dos reconocidos medios de comunicación de España y Francia se hicieron eco de esta situación y hasta especularon con que la FIFA de Gianni Infantino pueda llegar a sacar a la "Albiceleste" de la máxima cita. Igualmente, cabe aclarar que ello no ocurrirá.

Marca, uno de los medios de comunicación deportivos más leídos de España, detalló publicó directamente una noticia titulada: "El escándalo que puede sacar a Argentina del Mundial". Por su parte, RMC Sport de Francia se preguntó: "¿Argentina excluida del Mundial 2026? El escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino".

Por qué en Europa publicaron que la FIFA puede sacar a la Selección Argentina del Mundial 2026, tras el conflicto entre la AFA de Tapia y el gobierno de Milei

El reglamento de la entidad madre, presidida por Infantino, señala que la FIFA puede sancionar a una Federación con la exclusión de un torneo frente a la "injerencia estatal”, la cual está prohibida. De cualquier manera, desde ambas partes del conflicto remarcaron que es imposible que esto ocurra por el momento, ya que desde la gestión nacional argumentan que "no es la idea" intervenir la AFA.

Desde el lado de la Asociación, a pesar de los embates públicos de todo tipo y de los múltiples allanamientos recientes por casos de supuesta corrupción, sostienen que la figura de Tapia está fuerte en la interna, ya que tiene el respaldo de la gran mayoría de los clubes miembro y de todos los Seleccionados nacionales. El presente es contundente: no corre ningún tipo de riesgo la presencia de la Selección Argentina en el Mundial 2026 por estas horas.

Sin embargo, desde Madrid, la capital española, Marca tituló: ”El escándalo que “puede sacar a Argentina del Mundial”. De hecho, completó que "La FIFA observa con atención para evitar una eventual intervención política que podría dejar a Argentina al margen del próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México”.

El diario Marca de España especuló acerca de esta situación.

”En el marco de una investigación por lavado de dinero, la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes fueron allanadas el martes. (…) Este escándalo de corrupción podría amenazar la participación de los actuales campeones del mundo en el Mundial del próximo verano”, apuntó RMC Sport de Francia. Y añadieron que "el escándalo estalló el martes tras los allanamientos (entre 25 y 30) a varios clubes y a la sede de la AFA, como parte de una amplia investigación por presunto lavado de dinero”.

RMC Sport de Francia también se hizo eco de Argentina.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

