Por qué Javier Milei no fue al sorteo del Mundial 2026

Javier Milei no viajará al sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington. Así lo confirmó Manuel Adorni, ahora Jefe de Gabinete, con un contundente comunicado: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto”.

La frialdad del mensaje contrasta con la temperatura política del momento. En pleno choque con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la ausencia del mandatario en un evento global del fútbol funciona como un gesto calculado. Es un mensaje para Claudio "Chiqui" Tapia.

Horas antes de que dieran a conocer la cancelación del viaje, el Congreso Extraordinario de la Conmebol, reunido en Lima, ratificó por unanimidad a Tapia como representante ante la FIFA. A través de un comunicado, la entidad lo elogió sin matices: recordó los títulos de la Selección, su gestión desde 2017 y su rol en la Copa del Mundo de Qatar.

Para el Gobierno, la escena fue un golpe directo a la interna que venía escalando: el respaldo internacional a Tapia llegó justo cuando Milei buscaba marcarle la cancha a la AFA.

Un viaje que podía terminar en foto incómoda

En Balcarce 50 admiten que lo último que querían era que Milei y Tapia compartieran el mismo espacio en Washington. En AFA, de hecho, daban por hecho que su presidente iba a estar en el sorteo. La posibilidad de un encuentro, una foto o un saludo accidental encendió alarmas en el círculo presidencial.

El Gobierno respaldó al presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, luego de su sanción, cuestionó al Comité Ejecutivo y dejó correr críticas a lo que definieron como “populismo empobrecedor” dentro de la AFA. La presencia de Milei en el sorteo podía desdibujar esa línea de confrontación que la Rosada hoy considera estratégica.

Si bien la administración de Milei firma que no impulsará un proyecto para las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en 2026, la tensión con AFA tiene raíces más profundas. La Inspección General de Justicia (IGJ) ya había habilitado la transformación de clubes en sociedades anónimas, pero la AFA lo frenó judicialmente.

Hoy, con el clima mundialista en ascenso, abrir esa batalla sería desgastante. Pero el conflicto entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol está lejos de enfriarse.

Reunión con Donald Trump y discurso ante empresarios

El objetivo del viaje no era solo el sorteo: Milei buscaba encontrarse con el presidente Donald Trump, como también lo harán líderes de otros países participantes. Además, planeaba hablar ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ninguna de esas actividades incluía acuerdos formales, pero sí un posicionamiento político y económico.