Milei volvió a cargar contra “Chiqui” Tapia con un irónico mensaje: “5 a 0”

El presidente Javier Milei volvió a lanzar un mensaje irónico contra Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y lanzó un mensaje irónico haciendo alusión a un marcador que da “5 a 0” a su favor. El comentario se da en medio de las investigaciones judiciales que afronta el dirigente y las críticas que recibió en diversos estadios de fútbol.

El mensaje del mandatario, publicado en su cuenta de X, ocurrió luego de la derrota de Barracas Central frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que derivará en un clásico platense contra Estudiantes, club con el que Milei se mostró cercano en los últimos días. Ese "gol" lo llamó "simular normalidad" dando a entender que en ese partido no hubo ninguna ingerencia arbitral que haya modificado el resultado y no hubo reclamos por polémicas en el juego.

El quinto tanto lo llamó "Entonces Lobo-Tripero" y allí la referencia viene de la mano de la elección en el club platense del sábado último en la que se impuso con más del 70% el empresario Carlos Anacleto. Se trata de un dirigente de buen vínculo con Foster Gillett, empresario norteamericano que este año coqueteó con Estudiantes de La Plata por un acuerdo comercial millonario que con el paso del tiempo se diluyó. El referente principal de la agrupación ‘Usina Tripera’ asegura que mantiene diálogo con todos los espacios políticos y en los últimos días se lo vinculó al ministro Federico Sturzenegger por gestiones de este último para la llegada de capitales privados.

El mandatario ya había utilizado la misma estrategia el domingo anterior, cuando habló de un “3 a 0” en referencia a los cánticos de repudio contra Tapia que se escucharon en recitales de Andrés Calamaro y Wos, así como en estadios como el de Vélez.

Al mismo tiempo, la disputa futbolera se entrelaza con un trasfondo judicial y político. Por un lado, la Justicia investiga el vínculo entre la financiera Sur Finanzas, ligada al entorno de Tapia, y cuatro monotributistas que movieron $120.000 millones pese a estar inscriptos en categorías bajas. Por otro lado, Elisa Carrió denunció a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte como presuntos testaferros, tras la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Real Central SRL.

El ataque de Milei a Chiqui Tapia

Asimismo, Milei profundizó su apoyo a Estudiantes de La Plata, al publicar un mensaje en homenaje a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del club que alcanzó tres Copas Libertadores y la Intercontinental de 1968. De esta manera, el Presidente buscó remarcar su afinidad con el Pincha, rival directo de Barracas, el club que preside el hijo de Claudio "Chiqui" Tapia.

Finalmente, Tapia respondió durante la entrega de los Premios Alumni y recordó que su mandato se extiende hasta 2028 y subrayó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera”, defendiendo el rol de dirigentes, técnicos y jugadores en la construcción de un fútbol competitivo. “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, apuntó el directivo.

