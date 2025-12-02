Un ídolo del folklore está en el top de videos más vistos de YouTube en 2025.

Se publicó el resumen anual de YouTube 2025 y se conoció que un artista que viene del folklore argentino está entre los más vistos del año. El informe en cuestión reveló qué músicos y creadores de contenido fueron los más reproducidos en Argentina.

El músico en cuestión es Luciano Pereyra, quien comenzó su carrera de la mano del folklore pero en los últimos años viró hacia otros géneros como el reggaetón, el pop y la cumbia. Fue una canción de este último género en la que Pereyra colaboró y resultó ser la tercera más reproducida en YouTube; se trata de Si No Es Muy Tarde, en colaboración con Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky S.

"El resurgimiento de la cumbia, consumida principalmente por la Generación Z, pisa fuerte. Actualmente este género musical está experimentando un renacimiento profundo en Hispanoamérica, con Argentina a la cabeza. Una nueva generación de artistas están modernizando la cumbia al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton. Bandas como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y la M (+1.03 millones de suscriptores) generan mayor tracción a través de presentaciones íntimas grabadas en calles locales", reza el comunicado de la plataforma de videos.

Todas las canciones que forman parte del podio son colaboraciones entre varios artistas excepto quien ocupa el primer puesto, que es Cazzu (+7.6 millones de suscriptores) con su canción Con Otra. Entre los artistas musicales más escuchados están María Becerra, Emilia, Q' Lokura, Tini, Roze, Max Carra, Valen y otros.

Luciano Pereyra.

Ranking completo de videos musicales en YouTube Argentina 2025

Cazzu - Con Otra (Video Oficial)

Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles - Tu jardín con enanitos (Official Video)

Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD - Si No Es Muy Tarde

Estaba aquí pensando - La Repandilla x Aneley (Video Oficial)

Maria Becerra, Paulo Londra x XROSS - RAMEN PARA DOS (Official Video) | SHANINA: PARTE I

W Sound 05 "LA PLENA" - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums

Q' Lokura x Los Herrera - CARITA TRISTE (Video Oficial)

Emilia, TINI, Nicki Nicole - blackout (Official Video)

JERE KLEIN X KATTEYES - TODO K VER (VIDEO OFICIAL)

Emilia, Luísa Sonza - bunda (Official Video)

Ranking de creadores de contenido más reproducidos en YouTube Argentina en 2025