Homero Carabajal mostró un momento especial con su padre Peteco Carabajal y asombró a todo el mundo del folklore.

La familia Carabajal no es una más dentro el folklore argentino, sino que es una de las más populares y reconocidas por el talento de sus integrantes. Peteco es uno de los que se mantiene en la escena junto a sus hijos, pero en esta ocasión sorprendieron a todos sus fans con un momento emotivo que vivieron y compartieron en las redes sociales: “Un domingo cualquiera”.

Homero Carabajal es voz y guitarra eléctrica del conjunto “Riendas Libres”, que integran su papá Peteco, Martina Ulrich en batería y percusión, y Ricky Carabajal en bajo. Desde su perfil de Instagram, el primero mostró la intimidad de una jornada en familia, mientras cantaban “Zamba para un bohemio guitarrero” en un quincho de la provincia de Buenos Aires.

“Así es un domingo cualquiera (pero no cualquier domingo) en una sobremesa cualquiera (pero no cualquier sobremesa) con la familia Carabajal o los locos Adams”, escribió Homero y detalló para sus seguidores: “Sede patio de los lagos o el quincho en Buenos Aires: Casa de la Enry Carabajal. Anfitriona por excelencia”. Luego mencionó como “estrellas estrelladas” a Peteco y a Graciela Mirta Carabajal.

A continuación, el joven Carabajal apuntó al “elenco estable” y mencionó a: “Moro Nicaragua, Yaco y Julián Rodríguez, Osvaldo, ‘La Pichi’, Amadeo y muchos fantasmas amistosos del pasado”. “Lo subo de vuelta porque se había subido mal !!!! Jajjaa”, bromeó el artista y desató muchas reacciones de afecto al momento especial de una familia histórica del folklore.

Peteco Carabajal lidera el grupo "Riendas Libres" que integran sus hijos.

“Qué privilegio da la vida en una familia, donde hay MÚSICOS para disfrutar de un DOMINGO SANTIAGUEÑO. Abrazos a la familia Carabajal que estos hermosos encuentro. Abrazo grande Homero”; “Qué hermosa familia, hermano”; “El disfrute dibujado en sus caras!!”, y “Hermosa familia!! Musicazos Argentinos!!!! Orgullo Nacional!!”, fueron algunos de los mensajes de cariño para los Carabajal.

Peteco Carabajal decidió exponer una historia desconocida para el folklore: "No les gusta trabajar"

En un ciclo de charlas llamado "Hijos de Babel" que se emite por YouTube, el artista de 68 años expuso los detalles de la composición de Perfume de carnaval, uno de sus temas. "La hice en un departamento que estaba en la calle Malabia, justo frente al Jardín Botánico, me empecé a acordar de una conversación que había escuchado en un departamento una madrugada, así de amanecidos", introdujo.

"Trullenque decía que hay autores que no les gusta trabajar, que a veces la resuelven así nomás a la cosa. Y a él le gustaban los que trabajan y le buscan una vuelta de tuerca más", reveló sobre la conversación que tuvo con Pablo Raúl Trullenque, el poeta y compositor argentino considerado como uno de los letristas más importantes del folklore. En ese momento, recordó también la frase "me acomodo con mi perro solito a pitar" de la canción La Flor Azul, popularizada por Divididos, pero hecha por Antonio Rodríguez Villar y Mario Arnedo Gallo.

"Él decía que si ponía 'me acomodo con mi suerte' comprometía un poquito más la cosa íntima del sentir humano. Y había otros que le decían '¡pero él estaba con el perro y estaba bien!", agregó. Como consecuencia de esa anécdota, a Peteco se le ocurrió componer la canción Perfume de carnaval, cuya primera frase es "me voy solo con mi suerte" y la terminó en tan solo media hora.