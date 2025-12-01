Divididos presentó su nuevo trabajo en un show de lujo en el Movistar Arena y el Chango Spasiuk fue uno de los invitados especiales.

Divididos, la famosa “aplanadora” del rock nacional, sigue con la seguidilla de shows para presentar su nuevo trabajo discográfico, que lleva el mismo nombre de la popular banda. Y en el marco de su última presentación en Buenos Aires tuvieron un invitado especial del folklore: El Chango Spasiuk. La ocasión ofreció el marco especial para que el “power trío” y el chamamecero invoquen un clásico del repertorio que cruza a los dos géneros musicales populares.

El último sábado fue el turno del espectáculo de Divididos en el Movistar Arena, donde se convocaron miles de fieles seguidores de la banda. En las redes sociales, el conjunto compartió el momento del acordeonista misionero demostrando su talento al ritmo del rock. “¡El Toro en el Arena! Con el @changospasiuk. ¡Muchas gracias!”, escribió el trío en el perfil de Instagram, con un reel que se llenó de reacciones de admiración para todos los músicos.

De esta manera, el talento del Chango entonó el clásico chamamecero y fue acompañado por la potencia demoledora de la banda, apasionada por unir pasajes del folklore nacional con la energía rockera. Cabe recordar que la relación entre el acordeonista de Apóstoles y la banda viene desde hace varias décadas, ya que compartieron escenario en diversos recintos y ocasiones especiales como festivales nacionales.

“Qué hermosura, gracias por esta emoción!!”; “Gracias muchachos por tanta Argentinidad!”; “Ni puedo adjetivar!! Qué lo parió!!!”; “Son lo que en estos momentos de tanta tristeza nos arrancan una sonrisa!!! Hermoso verlos juntos!!!”; “Que show tremendo lleno de energía!!! La rompen toda!!!”, y “No, no, no, me destruye no haber estado, qué grandess!!! Lujazos”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en el posteo mencionado.

Divididos continúa brillando sobre los escenarios con su nuevo trabajo discográfico.

Por otra parte, podemos mencionar que en la memorable noche el Movistar Arena también estuvieron como invitados de Divididos los músicos Miguel Cantilo, Andrés Ciro Martínez, Noe Recalde, Sebastián Andersen, Willi Piancioli y Daniel Marcó. Con ellos, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Gustavo Collado entonaron la Marcha de la Bronca. La banda compartió la versión en sus redes sociales junto a imágenes de la prueba de sonido. “Es mejor tener el pelo libre, que la libertad con fijador”, expresaron en la publicación.

Ricardo Mollo compartió una contundente reflexión contra el Gobierno

El guitarrista y cantante Ricardo Mollo se mostró muy crítico del gobierno de Javier Milei con una dura publicación en sus redes sociales. "El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres", manifestó el ex Sumo a través de una imagen en su cuenta de Instagram, marcando su postura sobre el presente nacional.

Esta es una frase reconocida del filósofo griego Platón y causó revuelo en las redes. Si bien no agregó más que eso, rápidamente fue interpretada cómo una frase contra el presidente Javier Milei. Además Ricardo Mollo ya se ha expresado contra el mandatario en el pasado cuando lo trató de "títere" en un recital de Divididos en marzo de este año. Ese día también le mandó un saludo al fotógrafo que la Policía dejó al borde de la muerte, Pablo Grillo.