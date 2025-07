El rock nacional no esperaba escuchar lo que dijo Mollo en el recital de Divididos: "Toca como el orto"

Qué dijo Mollo en pleno recital de Divididos

Ricardo Mollo es sin dudas uno de los históricos artistas del mundo del rock nacional que cosechó éxitos con la música a través de Divididos, una de las bandas más importantes de la cultura nacional. En uno de los recientes recitales que brindó en el Movistar Arena, se vivió un momento inesperado donde el cantante y guitarrista de 67 años lanzó un comentario recordado por la gente.

La seguidilla de recitales de Divididos causó muchas emociones en el público por diversas situaciones que ocurrieron. Una de ellas fue que Mollo quebró en lágrimas en Guanuqueando. Sin embargo, el artista también atravesó una situación que generó todo tipo de comentarios y fue al momento de presentar a Pepo San Martín, líder de Científicos del Palo, como uno de los invitados de la noche.

Divididos brindó una seguidilla de recitales en el Movistar Arena.

"Quiero presentarles a Pepo San Martín. El nene... ¿Ustedes saben que este individuo nació el mismo día que yo, 20 años después exactamente?", lanzó antes que Pepo se suba a tocar Sisters. Y es cierto: el cantante y guitarrista de Científicos del Palo nació un 17 de agosto, mismo día que Mollo. No solo eso, sino que se llama José San Martín, casualmente similar al prócer argentino fallecido ese mismo día, pero en el año 1850.

"Toca como el orto... pero no importa", sumó Mollo con una risa cómplice hacia Pepo. "Dos minutos de muestra de un fin de semana emotivo. 'Molleja' me dio otra chance luego de cagarla con todo hace unos quince años. Esta vez también la cagué, pero un poco menos", escribió el músico en sus redes sociales, recordando que Mollo lo había invitado tiempo atrás a tocar el solo de Sisters, aunque según él, no fue la mejor performance.

El nuevo disco de Divididos después de 16 años

El rock nacional se sacudió con una frase breve pero cargada de historia: “Terminamos”, dijo Ricardo Mollo, y bastó una sola palabra para disparar todo tipo de conjeturas. Pero lejos de tratarse de una despedida de los escenarios, lo que finalizó fue una espera que duró más de una década y media: Divididos ya tiene listo su nuevo álbum de estudio, el primero en 16 años.

La noticia se conoció en una entrevista que Mollo brindó a Luzu TV, donde confirmó que el proceso creativo del disco comenzó incluso antes de la pandemia. “Después de 16 años, un par de meses no es nada”, expresó con alegría, dejando ver la carga emocional de cerrar una etapa que tomó tiempo, trabajo y paciencia.