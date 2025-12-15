El lunes comenzará con una mínima de 13 grados y un amanecer fresco, producto del ingreso de aire más seco

La jornada del lunes se presenta con condiciones más estables luego de un período marcado por la inestabilidad. El clima en Córdoba muestra una transición hacia un escenario más seco, mientras el pronóstico del tiempo anticipa un inicio fresco y un desarrollo progresivamente templado. El clima quedará definido por mayor amplitud térmica y cielo mayormente despejado.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales

El lunes comenzará con un amanecer fresco, acompañado por una temperatura mínima prevista de 13°. Este valor marcará un descenso térmico pronunciado respecto de jornadas anteriores, producto del avance de un sistema más seco sobre la región central del país. La mañana se desarrollará con cielo despejado y buena visibilidad, sin presencia de humedad significativa.

Hacia el mediodía, la temperatura experimentará un ascenso sostenido, con valores que alcanzarán la máxima estimada de 28°. La amplitud térmica será una de las características más destacadas de la jornada, generada por el predominio de aire más estable y la ausencia de nubosidad compacta. La atmósfera se mantendrá seca y con bajo nivel de humedad en superficie, favoreciendo un día de sensaciones térmicas agradables.

El viento soplará desde el sector este-noreste (ENE) a unos 3 km/h. Su intensidad será leve, sin incidencia marcada en la temperatura ni en el comportamiento general del ambiente. La probabilidad de lluvias será nula, consolidando un escenario completamente estable.

Clima en Córdoba: un lunes con cielo despejado y ambiente templado

El clima en Córdoba mostrará condiciones mayormente despejadas durante toda la jornada. La estabilidad dominará el centro del país y ofrecerá un día ideal para actividades al aire libre, con un ambiente que oscilará entre lo fresco de la mañana y lo templado-cálido de la tarde.

La ausencia de nubosidad permitirá un mayor ingreso de radiación solar, lo que contribuirá al aumento progresivo de la temperatura a lo largo del día. La baja humedad será un factor determinante en la percepción térmica, generando un lunes más seco en comparación con jornadas previas que estuvieron condicionadas por lluvias y tormentas.

Cómo seguirá el clima durante la tarde y la noche del lunes 15 de diciembre

La máxima llegará a los 28 grados, con una marcada amplitud térmica y cielo despejado durante toda la jornada

Hacia la tarde, el pronóstico del tiempo mantendrá la tendencia a un cielo despejado, sin variaciones significativas en el comportamiento del viento ni de la humedad. La temperatura se estabilizará en torno a los 28°, con un ambiente cálido pero sin extremos. La estabilidad atmosférica será total, sin señales de inestabilidad o cambios bruscos en el corto plazo.

Durante la noche, el clima conservará condiciones agradables con un descenso moderado de la temperatura. El cielo seguirá limpio de nubes y la circulación de viento leve del ENE contribuirá a un cierre de jornada sereno y con buena visibilidad. No se esperan precipitaciones ni modificaciones relevantes en el patrón meteorológico.

La combinación de amplitud térmica, cielo despejado y aire seco marcará un lunes caracterizado por la estabilidad, consolidando una pausa luego de días con fuerte presencia de humedad e inestabilidad en Córdoba.