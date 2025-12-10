Tormentas y calor delinearán las jornadas previas al sábado 13.

La segunda semana de diciembre 2025 será escenario de una fuerte dualidad climática en Argentina: tormentas y calor delinearán las jornadas previas al sábado 13.

De acuerdo al modelo de precipitaciones actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias de gran intensidad se harán presentes en la tarde de este miércoles en gran parte de la provincia de Buenos Aires, centro de Mendoza y áreas específicas de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

"Una profunda ciclogénesis desarrollándose sobre el Litoral continuó generando inestabilidad y precipitaciones. A medida que la baja presión se desplace hacia el océano Atlántico, la actividad más intensa de tormentas irá restringiéndose al este de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, especialmente hacia el final del día", agregó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia en Meteored.

¿Qué provincias registrarán fuertes tormentas antes del fin de semana?

Durante el jueves 11 de diciembre, dos sistemas de tormentas se posicionarán en el territorio argentino: el primero, con impacto en Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago de Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El segundo, en tanto, se mantendrá en el extremo este de la provincia de Buenos Aires.

Ambos fenómenos, encauzados en la categoría de alerta amarilla por el SMN, se traducirán en lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para el viernes 12 de diciembre, las precipitaciones, también de alerta amarilla, se trasladarán al noreste de Argentina, siendo los distritos de Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones los afectados.

Vuelven las altas temperaturas a la Argentina, ¿qué provincias registrarán máximas de hasta 35 grados?

En materia de registros térmicos, las últimas dos jornadas hábiles de la semana darán espacio al repunte del mercurio en Argentina.

Durante el jueves 11 de diciembre, el lado noreste del país será el área más cálida, siendo la provincia de Santiago del Estero la que registre hasta 35° C en horas de la tarde. Lo continuarán localidades del este de Salta y oeste de Formosa, con 34° C.

Para el viernes 12, las condiciones de verano se mantendrán en el centro y norte de Argentina. Sin embargo, el pico de 35° C se trasladará a la franja horizontal integrada por San Juan, norte de San Luis, zonas serranas de Córdoba y sur de Santa Fe.