Cuándo cobran los jubilados de Córdoba el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha

Jubilados de córdoba: cuánto cobran en diciembre.

El Gobierno de Córdoba confirmó que los jubilados y pensionados provinciales percibirán el medio aguinaldo el 22 de diciembre, mientras que los haberes correspondientes al mes en curso se acreditarán el 30 de diciembre. Desde el Ejecutivo destacaron que los jubilados cordobeses percibirán este mes un ingreso promedio de $1.712.862, cifra que, si bien sigue lejos de cubrir plenamente sus necesidades, se mantiene muy por encima de la media nacional, estimada en torno a los $600.000.

La Provincia definió un esquema de pagos que concentra en la última parte del mes el ingreso más alto del semestre para el sector pasivo, al incluir el salario mensual y el aguinaldo.

Aumento para jubilados de Córdoba.

Jubilados de Córdoba: bono extraordinario para los haberes más bajos

El Gobierno provincial dispuso además el pago de un bono bimestral extraordinario, que se acreditará el lunes 15 de diciembre. Este beneficio está dirigido a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $1.300.000, reforzando en particular los ingresos previsionales más modestos del sistema cordobés.

Con la incorporación del bono, el haber mínimo provincial alcanzará un piso de $800.000 en diciembre, ubicándose entre los montos previsionales más altos del país dentro de esa categoría. La medida busca aliviar el impacto de la inflación y sostener el ingreso real de los sectores pasivos que encuentran más dificultades para afrontar gastos de fin de año y aumentos en bienes esenciales.

La Provincia subrayó que este esfuerzo es posible gracias al aporte de todos los cordobeses y que tiene como fin "cuidar a quienes dedicaron su vida al progreso de la provincia", al tiempo que se aguarda una recuperación económica nacional que permita sostener y mejorar los ingresos de la ciudadanía.

Jubilados de Córdoba con aumento antes de Navidad.

De cuánto es el salario mínimo de jubilados a nivel nacional en diciembre

En diciembre de 2025, los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un nuevo aumento del 2,34%, en línea con la inflación de octubre, según la actualización mensual que aplica la Anses. Al incremento se le suma el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, por lo que el último mes del año se convierte en uno de los de mayor ingreso para este sector.

Con la suba confirmada, la jubilación mínima pasa a ser de $340.879,59. Al agregar el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total de bolsillo asciende a $581.319,38.

El aumento del 2,34% también impacta en el resto de las prestaciones: