Basura de IA: Argentina está en el top 10 mundial

Miles de canales producen videos automáticos con contenido basura.

Un reciente informe de Kapwing revela que entre un 21 % y un 33 % del contenido que aparece al abrir YouTube podría estar generado por inteligencia artificial de baja calidad, o basura, lo que ellos llaman “AI slop” o “brainrot”. Esta tendencia no es menor: miles de canales producen videos automáticos, pescando vistas y suscriptores al ritmo de la demanda, mientras los creadores tradicionales luchan por destacar.

Además de inundar los feeds, estos canales acumulan cifras exorbitantes: en España, los canales tendencia de este tipo suman unos 20,22 millones de suscriptores, la cifra más alta por país. Por su parte, en Corea del Sur ya acumulan 8.450 millones de visualizaciones. El canal con más visitas del mundo es Bandar Apna Dost (India), con 2.070 millones de views y un estimado de US$ 4,25 millones anuales en ingresos. Y Argentina no está exenta de esta tendencia.

Qué es “AI slop” y “brainrot”

“AI slop” designa contenidos generados de forma automática con IA, sin cuidado creativo ni supervisión humana, pensados principalmente para acumular vistas y suscripciones, o incluso para influir en audiencias —con fines comerciales o políticos. “Brainrot”, en tanto, se refiere a videos repetitivos, absurdos o sin sentido, muchas veces generados con IA, cuyo objetivo es captar y retener la atención de forma compulsiva, aunque no aporten valor real.

El experimento de Kapwing fundó una cuenta nueva de YouTube Shorts: de los primeros 500 clips sugeridos, 104 eran generados por IA (21 %) y 165 calificaban como “brainrot” (33 %).

Dónde pegan más fuerte los videos basura

Si bien muchos países tienen canales de “AI slop” en tendencia, hay algunos que destacan:

En España , con solo ocho canales tendencia bajo esta categoría, acumulan más suscriptores que otros con muchos más —gracias en parte a un canal con casi 6 millones de seguidores.

En Corea del Sur , los canales tendencia de IA sumaron 8.450 millones de vistas, la mayoría gracias al canal Three Minutes Wisdom, famoso por videos con animales que “vencen” a mascotas lindas — un combo pensado para viralizar.

En Estados Unidos, el canal de habla hispana Cuentos Fascinantes lidera con 5,95 millones de suscriptores. Produciendo contenido predominantemente machacado por IA —muchas veces sobre universos de animación— alcanzó más de 1.280 millones de vistas.

Argentina es el 9° país con más suscripciones a canales de videos basura.

Si bien el informe no especifica puntualmente en el caso de Argentina, el país figura como uno de los que más consume este tipo de contenido. En primer lugar, se ubica en el puesto N°9 de los países con más suscripciones a canales que producen videos basura, mientras que baja al puesto N°11 en cuanto a cantidad de visualizaciones de este tipo de contenido. Además, uno de los canales de videos 100% "AI slop" con mayor cantidad de suscriptores a nivel mundial es de Argentina (Mon AI), y se ubica en el puesto N°5, con 4.4 millones de suscriptores.

Algunos responsables detrás de estos canales podrían estar ganando cifras millonarias al año sólo por reciclar fórmulas virales con IA.

MonAI, el canal argentino de videos basura que está en el Top 5.

¿Por qué importa para creadores y público?

La expansión masiva de “AI slop” y “brainrot” plantea un serio problema para la calidad del contenido online. Más allá del entretenimiento ligero, este fenómeno podría saturar plataformas con basura audiovisual, dificultar la visibilidad de creadores auténticos y hasta distorsionar la percepción de realidad de los espectadores.

Según especialistas citados en el informe, saturar la web con “ruido” (información sin valor) afecta la confianza en el contenido y empuja a las audiencias a depender aún más de algoritmos de recomendación. Eso subraya la urgencia de reflexionar sobre qué contenidos consumimos y por qué —y de priorizar creación con intención, creatividad o criterio.

Para quienes hacen videos —ya sea por pasión o profesión— hoy conviene enfocarse en lo que la IA no puede generar por sí sola: una voz propia, contenido relevante, contexto humano.