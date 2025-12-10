Cuánto cobra un jubilado y pensionado de ANSES en diciembre 2025

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Este mes es clave porque actualiza los haberes, se liquida el medio aguinaldo y se incorpora un bono extraordinario destinado a los beneficiarios de la jubilación mínima y a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según la resolución 359/2025, las jubilaciones y pensiones registran un aumento del 2,34%, que se aplica en función del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre. Con esta actualización:
La jubilación mínima garantizada se fija en $340.879,59.
El haber máximo asciende a $2.293.796,92.
La Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $155.936,86.
La PUAM se actualiza a $272.703,67.
Para aportes previsionales, la base imponible mínima es de $114.808,17 y la máxima de $3.731.212,01.
A cuánto llega el ingreso de un jubilado con haber mínimo en diciembre
Los jubilados que perciben el haber mínimo serán los principales beneficiarios del refuerzo extraordinario. Durante diciembre:
Jubilación mínima mensual: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.439,79 (equivalente al 50% del haber más alto del semestre)
Ingreso total del mes para el jubilado mínimo: $581.319,38, surgido de la suma del haber mensual, el bono y el aguinaldo.
Este refuerzo, que se abona solo en diciembre, permite que los ingresos más bajos tengan un impacto adicional durante un mes de alta demanda de consumo.
ANSES: cuánto cobra un titular de la PUAM con bono y aguinaldo
Los beneficiarios de la PUAM también reciben el bono extraordinario de $70.000. Para diciembre:
Prestación mensual PUAM: $272.703,67
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $136.351,83
Ingreso final del mes para PUAM: $479.055,50, al combinar prestación, bono y aguinaldo.
Los jubilados que superan el haber mínimo no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está restringido a los ingresos más bajos del sistema previsional. Sin embargo, todos perciben el medio aguinaldo, que se calcula tomando el 50% de la remuneración más alta del semestre.
Ingreso total con haber máximo y aguinaldo: Los titulares que perciben el haber máximo llegarán a un monto mensual de $3.440.695,38 en diciembre, sumando el haber más alto con el aguinaldo.
Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones
El medio aguinaldo correspondiente a diciembre alcanza a:
Jubilados.
Pensionados.
Titulares de la PUAM.
El cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto registrado entre julio y diciembre. Ese valor se incorpora automáticamente junto al haber mensual y, en los casos que corresponda, al bono extraordinario.