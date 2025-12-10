Cuánto cobra un jubilado y pensionado de ANSES en diciembre 2025

Cuánto cobran los jubilados en diciembre.

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Este mes es clave porque actualiza los haberes, se liquida el medio aguinaldo y se incorpora un bono extraordinario destinado a los beneficiarios de la jubilación mínima y a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según la resolución 359/2025, las jubilaciones y pensiones registran un aumento del 2,34%, que se aplica en función del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre. Con esta actualización:

La jubilación mínima garantizada se fija en $340.879,59.

El haber máximo asciende a $2.293.796,92.

La Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $155.936,86.

La PUAM se actualiza a $272.703,67.

Para aportes previsionales, la base imponible mínima es de $114.808,17 y la máxima de $3.731.212,01.

A cuánto llega el ingreso de un jubilado con haber mínimo en diciembre

Los jubilados que perciben el haber mínimo serán los principales beneficiarios del refuerzo extraordinario. Durante diciembre:

Jubilación mínima mensual : $340.879,59

Bono extraordinario : $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79 (equivalente al 50% del haber más alto del semestre)

Ingreso total del mes para el jubilado mínimo: $581.319,38, surgido de la suma del haber mensual, el bono y el aguinaldo.

Este refuerzo, que se abona solo en diciembre, permite que los ingresos más bajos tengan un impacto adicional durante un mes de alta demanda de consumo.

Cuál es el ingreso de los jubilados en diciembre.

ANSES: cuánto cobra un titular de la PUAM con bono y aguinaldo

Los beneficiarios de la PUAM también reciben el bono extraordinario de $70.000. Para diciembre:

Prestación mensual PUAM : $272.703,67

Bono extraordinario : $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Ingreso final del mes para PUAM: $479.055,50, al combinar prestación, bono y aguinaldo.

Los jubilados que superan el haber mínimo no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está restringido a los ingresos más bajos del sistema previsional. Sin embargo, todos perciben el medio aguinaldo, que se calcula tomando el 50% de la remuneración más alta del semestre.

Ingreso total con haber máximo y aguinaldo: Los titulares que perciben el haber máximo llegarán a un monto mensual de $3.440.695,38 en diciembre, sumando el haber más alto con el aguinaldo.

Aumento para jubilados en diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones

El medio aguinaldo correspondiente a diciembre alcanza a:

Jubilados.

Pensionados.

Titulares de la PUAM.

El cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto registrado entre julio y diciembre. Ese valor se incorpora automáticamente junto al haber mensual y, en los casos que corresponda, al bono extraordinario.