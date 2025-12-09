Horacio Pagani protagonizó un tenso cruce en TyC Sports con Guido Glait por el presente de River Plate y su semillero, en un debate que explotó en vivo.

El conflicto estalló en pleno vivo de TyC Sports cuando Horacio Pagani discutió duramente con un periodista por el presente de River Plate y el rol del semillero en el club. El histórico periodista, fiel a su estilo frontal, analizó de manera cruda el rendimiento del "Millonario" desde la llegada de Marcelo Gallardo, pero todo derivó en un tenso cruce por la provocación del otro cronista, reconocido hincha del club de Núñez.

Pagani fue protagonista este martes de un momento televisivo de alto impacto, esta vez en Dale al Medio, el programa de TyC Sports en el que estuvo de invitado. Con más de sesenta años de trayectoria, el periodistas es conocido por su estilo pasional y, muchas veces, explosivo. Pero incluso dentro de sus habituales discusiones, la que tuvo con Guido Glait por River Plate superó todos los estándares y rápidamente se viralizó en redes.

Todo comenzó cuando Pagani planteó un análisis sobre la política deportiva del club. “Creo yo que River tendría que darle cabida a su semillero y armar equipos para el futuro”, comenzó diciendo en el programa conducido por Ariel Rodríguez, de forma seria y argumentando su parecer. Pero la opinión no cayó para nada bien en Glait, quien lo chicaneó al instante.

Glait, periodista e hincha reconocido de River, lo interrumpió de inmediato con un tono desafiante: “¿Usted realmente conoce el semillero de River?”. Ese cuestionamiento fue recibido de mala gana por Pagani que, visiblemente molesto, le respondió sin dudarlo: “¿Todas esas marmotas que compraron pagando fortunas te parecían mal?”. La tensión ya era evidente, pero aún faltaba más contestaciones entre ambos.

En medio del cruce sobre juveniles y compras millonarias, Pagani expresó su visión sobre el rol de Gallardo en el club. “El técnico tiene que cambiar. No digo que echen a nadie, que se quede Gallardo, que es el dueño de River, porque lo es, y que pongan un entrenador”, lanzó el histórico periodista ligado al boxeo.

Glait reaccionó con su habitual fastidio y acusó al panel de “pegarle siempre a River”, lo que desató más enojo Pagani. “Lo único que hacés es gritar y no decir un porongo”, retrucó. A partir de ese momento, el intercambio dejó de ser un choque de opiniones y pasó a una discusión ya difícil de controlar.

Guido Glait, el periodista fanático de River que peleó a Pagani en TV.

Si bien Pagani expresó que hay que analizar a River "porque es un equipo de mierda", Glait intentó sacar de contexto al reconocido periodista y posicionar su frase como un odio personal hacia el "Millo", situación que molestó todavía más. Sin embargo, luego aclaró que su frase se refería a que el club atraviesa un periodo en el que debería confiar más en sus juveniles y apostar por proyectos de largo plazo.

"¿Alguien le pegó más que a Riquelme y a Boca? A River hace 16 meses que es un desastre. Cuándo cambió. Por ahora, están estos 16 meses que fueron espantosos. No hablo de la historia, hablo de este equipo", manifestó Pagani, al deslizar que River cuenta con una cierta protección mediática.

Luego de que Glait intentara descontextualizar, otra vez, la opinión del periodista, Pagani le respondió sin vueltas: "Vos sos un pelotudo, ya me está hinchando los huevos. Conmigo no jodés, no te hagás el pelotudo". Después de un cruce palabras, la discusión finalizó por la presencia del conductor del programa.

¿Y ahora? El día después en TyC Sports

Ni Pagani ni Glait hicieron declaraciones posteriores al aire sobre el episodio, pero en el canal trascendió que ambos quedaron calientes después del corte. En la dinámica del programa, sin embargo, este tipo de cruces no son novedosos: ya que el propio Glai había tenido fuertes cruces con otros compañeros, como Pagani los tuvo en la misma señal.

La gran incógnita es si este choque marcará un antes y un después en la dinámica del panel o si quedará simplemente como el viral del día. Lo cierto es que, por intensidad, insultos y repercusión, fue uno de los frentes más fuertes que protagonizó Pagani en los últimos años.