¿Nicolás De la Cruz puede volver a River en el 2026?

El volante uruguayo no sumó ni un solo minuto en la final de la Copa Libertadores

A meses de que el Mundial se quede con la atención de los hinchas, son varios los jugadores que buscarán asegurarse una gran cantidad de minutos que les permita ser convocados y así estar presentes en el certamen. Este es el caso de Nicolás De la Cruz que no está viviendo un buen presente en el Flamengo de Brasil y que comenzó a sonar como un posible candidato a reforzar a River Plate de cara al 2026.

Si se repasa la ficha de la final de la Copa Libertadores, el volante uruguayo se quedó en el banco de suplentes y no ingresó ni un solo minuto en la final que se disputó en Perú. Esto permite entender que no goza de gran consideración en el cuerpo técnico de Filipe Luís. Además, se debe sumar que hace poco fue víctima de un rumor que lo presentaba con un estado físico delicado y a nada de verse obligado a retirarse de la actividad profesional.

Flamengo le compró su pase a River en casi 15 millones de euros

Lo mencionado genera que en el final de la temporada en Brasil se comience a pensar en una posible salida del volante uruguayo con el fin de ser convocado por Marcelo Bielsa al Mundial 2026. "Nicolás De la Cruz se ofrecerá a River. Depende de Marcelo Gallardo y de la mesa de fútbol de que regrese o no", señaló el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. Hay que recordar que tiene contrato hasta junio del 2028 y que su club colocó casi 15 millones de euros cuando se lo compró al "Millonario" en enero del 2024.

Por ende, si el "Muñeco" aprueba el regreso del volante, se tendrá que negociar porque desde Brasil le fueron muy claros al jugador de que buscan recuperar parte de la inversión que se realizó. Algo que va en contra de la nueva política de refuerzos que Stefano Di Carlo busca establecer con el fin de no llevar a cabo gastos exorbitantes en fichajes. La reglamentación pasa por sumar a préstamo con opción de compra que luego se ejecutará si el rendimiento en cancha fue considerado aceptable.

Mientras que los hinchas en las redes sociales manifestaron que se trataría de un enorme error pensar en la contratación de Nicolás De la Cruz y que es necesario dejar atrás los fichajes de exjugadores que supieron rendir con la camiseta de River. Una medida que no funcionó con el "Pity" Martínez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y tampoco está dando resultados con Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi. Este último generó un gasto de 10 millones de dólares.

¿De la Cruz tiene problemas físicos?

Hace un tiempo, se conoció que Nicolás no estaba sumando minutos en Flamengo debido a un serio problema que lo podría dejar al borde del retiro para no perjudicar su salud y poder desarrollarla de manera normal en el día a día sin ningún tipo tratamiento. Todo surgió por medio de un comentario que José Luiz Runco, médico del club, le hizo a un allegado y que se le filtró en las redes sociales.

"Intentaré explicarle la situación de De la Cruz. Jugador adquirido durante una administración anterior, no se encuentra en condiciones físicas, ya que tiene una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la izquierda. Al ser bípedos, tenemos dificultades de equilibrio y de equilibrio muscular si alguna extremidad ya está afectada. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda participar, pero es muy complicado. En cuanto a la venta, solo si hay un club interesado por un motivo distinto al fútbol competitivo", expresó el profesional de la salud.

Un hecho que despertó un profundo enojo por parte del uruguayo, si no que también expuso que la relación de gran parte del plantel con el cuerpo médico no estaba gozando de sus mejores días. Es por ello que para cortar con la sangría de comentarios, mal entendidos y de polémicas, Flamengo tomó la decisión de que José Luiz Runco sea removido de su cargo y que dicho puesto pase a estar en manos de otro profesional. Lo que no quedó claro es si se trató de un mensaje que exponía una realidad o de una noticia falsa para alentar la salida del volante.