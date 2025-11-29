Cuántas Copa Libertadores tiene Flamengo: los títulos del Mengao en su historia

Flamengo es un club con una muy rica historia deportiva. Con alrededor de 40 millones de hinchas, es considerado el club más popular de Brasil y uno de los grandes de su país en títulos. Su camiseta fue vestida por jugadores que supieron dejar una marca grande en ese país, como es el caso del "Chapulín" Romario, Adriano, Vinicius Jr, entre otros. Y con Zico como su ídolo máximo.
Sus hinchas se hacen llamar "buitres", debido a que otras parcialidades los llamaban despectivamente así por tener muchos simpatizantes afrodescendientes pobres, pero esta denominación fue resignificada de manera positiva y su mascota es un buitre. Entre sus títulos, el Flamengo siempre fue fuerte en Río de Janeiro y en Brasil, pero a nivel internacional le costó durante mucho tiempo tener el mismo éxito. Recién en la última década pudo ganar su segunda y tercera Libertadores, en sus años más exitosos en este plano.
Las Copas Libertadores ganadas por Flamengo
El conjunto flamenguista ganó tres Libertadores a lo largo de su historia. La primera la ganó en 1981, después de vencer en la final al Cobreloa. Y luego venció en la Intercontinental de ese mismo año al Liverpool de Inglaterra, con Zico como figura de aquella escuadra. Su segunda conquista fue el 2019 frente a River, en una recordada final donde sobre los minutos finales pudo dar vuelta el marcador de la mano de "Gabigol" y vencer por 2 a 1 a los argentinos. Y en 2022 la ganó siendo campeón invicto, tras vencer en la final a Atlético Paranaense, con una formidable actuación en todo el año.
Todos los títulos de Flamengo en su historia
Torneos internacionales:
- Copa Mundial de Clubes - 1981
- Copa Libertadores de América - 1981, 2019 y 2022 (invicto)
- Copa del Mercosur - 1999
- Copa de Oro Sudamericana - 1996 (invicto)
- Recopa Sudamericana - 2020
Nacionales e interestaduales
- Campeonato Brasileño (8 títulos) - 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 y 2020
- Copa de Brasil - 1990 (invicto), 2006, 2013, 2022 y 2024
- Supercopa de Brasil - 2020, 2021 y 2025
- Torneo Río-São Paulo - 1940 y 1961
- Copa de Campeones Regionales - 2001
- Copa del Mundo de Campeones - 1997 (invicto)
- Copa de Campeones del Estado - 1956
- Copa de Campeones de Brasil - 1992
- Torneo Popular - 1972
Trofeos estaduales
- Campeonato Carioca - (39 títulos) 1914, 1915 (invicto) 1920 (invicto), 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial - invicto), 1981, 1986, 1991, 1996 (invicto), 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 (invicto), 2014, 2017 (invicto), 2019, 2020, 2021, 2024 (invicto) y 2025.
- Copa Guanabara - (25 títulos) 1970, 1972 (invicto), 1973 (invicto), 1978, 1979, 1980 (invicto), 1981, 1982, 1984, 1988, 1989 (invicto), 1995, 1996 (invicto), 1999 (invicto), 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 (invicto), 2014, 2018, 2020, 2021, 2024 (invicto) y 2025.
- Copa Río (10 títulos) - 1978 (invicto), 1983, 1985 (invicto), 1986, 1991 (invicto), 1996 (invicto), 2000, 2009, 2011 (invicto) y 2019.
- Copa Capital de Río de Janeiro - 1991 (invicto) y 1993.
- Copa Río – 1991 (invicto).
- Torneo Extra de Río de Janeiro - 1934.
- Torneo Abierto de Río de Janeiro – 1936 (invicto).
- Torneo Relámpago de Río de Janeiro - 1943.
- Copa de récords - 2005
- Torneo de Inicio del Campeonato Carioca - (6 títulos) 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959