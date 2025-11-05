Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores se vuelve a jugar en Lima, Perú.

La Copa Libertadores 2025 va llegando a su fin. Un hecho inevitable como el paso del año. Y solamente quedaron dos equipos con vida en la disputa por quedarse con la "gloria eterna", eslogan que representa al máximo certamen continental. Flamengo y Palmeiras son los finalistas de esta edición. Dos equipos que ya se enfrentaron en la definición de este torneo en el 2021 en Montevideo, Uruguay, donde el conjunto paulista se impuso por 2 a 1.

Para esta ocasión, la Conmebol decidió subir el premio que obtendrá el ganador de la Libertadores. Dinero que no podrá quedar en las manos de Racing, que perdió las semifinales de esta copa ante Flamengo. Ni tampoco para la Liga Universitaria de Quito, que le tocó ser víctima de una heroica remontada de serie del Palmeiras, que cayó 3 a 0 en la ida pero logró superar a los ecuatorianos 4 a 0 en la vuelta.

De cuánto será el premio para el ganador de la Copa Libertadores 2025

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , informó que el ganador de la Copa Libertadores 2025 recibirá 24 millones de dólares .

, informó que . "Queremos un fútbol sudamericano fuerte, diferente, que cambie y que sea el mejor fútbol del mundo", destacó Domínguez al anunciar la suba del monto, que subió 1 millón de dólares respecto a 2024, cuando el ganador del torneo fue Botafogo.

Botafogo campeón de la Copa Libertadores 2024.

Los premios de la Copa Libertadores 2025

Fase de Grupos: $ 1.000.000

(Premio por mérito deportivo: $ 330.000 por partido ganado)

Octavos de final: $ 1.250.000

Cuartos de final: $ 1.700.000

Semifinales: $ 2.300.000

Finalista: $ 7.000.000

Campeón: $ 24.000.000

Cuál es el monto total que reparte Conmebol en la Copa Libertadores 2025

Conmebol repartirá 80.132.000 dólares en total por premios en esta edición del torneo.

La tabla histórica de títulos de la Copa Libertadores