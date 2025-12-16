El llanto y la emoción de Batata Clerc por Guillermo Vilas: "Lo extraño"

Desde hace mucho tiempo la salud de Guillermo Vilas es un tema que está en las bocas de los fanáticos del tenis y, desde ya, el silencio que rodea a la familia para tratar de cuidar la intimidad del crack se mantiene. A lo largo de su vida tenística, el gran rival del tenista fue José Luis Clerc, pero con el correr del tiempo se hicieron amigos y ahora el tenista devenido en comentarista se emocionó.

En una charla con SportsCenter, Clerc se emocionó al hablar de Vilas y reconoció que se emocionó mucho. "El se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo”. En la entrevista reconoció que extraña a Guillermo Vilas y, al respecto, dijo: "No sabes lo que lo extraño". En clara referencia al mejor jugador de la historia de tenis argentino. “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también”.

Cuántos títulos ganó Guilermo Vilas en su carrera

En toda su carrera Guillermo Vilas ganó 62 títulos. Entre estos se destacan 4 grand slams, que son Roland Garros 1977, el US Open de 1977, el Australian Open de 1978 y 1979. Solo le faltó ganar Wimbledon, donde llegó a cuartos de final en dos ocasiones. Pero vale aclarar que de todas maneras si se logró imponer en Australia en una época en la que se jugaba en cesped, con su famosa frase "yo pensé que el pasto era solo para las vacas", que dijo después de romper el maleficio y quedarse por primera vez con el campeonato. También se puede destacar que ganó el Master (torneo que disputan los ocho mejores jugadores del año) en 1974.

Ganó además seis Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000): Dos Masters de Montecarlo (1976 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980). También alcanzó otras tres veces la final de Roland Garros, y una vez del Abierto de Australia. Y fue finalista alcanzó otras tres veces la final de Roland Garros, y una vez del Abierto de Australia.