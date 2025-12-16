Paulina Cocina compartió sus mejores 15 recetas de ensaladas frías para el verano.

Prender el horno no es una opción con el calor de diciembre, por lo que una buena opción son las ensaladas frías. Paulina Cocina compartió en su recetario web nada menos que 15 preparaciones, perfectas para combatir al verano, con una comida sabrosa y liviana.

15 recetas de ensaladas frías de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió 15 recetas de ensaladas frías, listas para comer en los mediodías y noches de verano. "Las ensaladas de verano no son simplemente un conjunto de ingredientes lanzados al azar en un bol. Son una sinfonía de sabores, texturas y colores que deben armonizar para refrescar y nutrir", expresó la creadora de contenido.

Salpicón de pollo: el salpicón de pollo generalmente se prepara utilizando pollo cocido y desmenuzado, al que se le añaden una variedad de ingredientes frescos y coloridos. Es una receta versátil que se puede preparar con distintos componentes, que se disfruta comúnmente como una entrada refrescante o como plato principal en días cálidos

Ensalada César: un clásico del verano es la ensalada César con pollo, una receta muy popular que lleva croutones, lechuga, pollo y un aderezo cremoso que incluye ingredientes como aceite de oliva, yema de huevo, ajo, mostaza de Dijon, anchoas, jugo de limón, vinagre y queso parmesano. Pero también se pueden utilizar otros ingredientes y variantes para personalizarla.

Ensalada de fideos: las pastas son una excelente opción para hacer de una ensalada una comida completa que genera saciedad. La proporción que sugerimos para una buena ensalada de fideos es 50% verduras o frutas frescas – 25% de proteínas – 25% de hidratos de carbono (fideos). Hacer este tipo de ensalada de pasta es muy fácil y rendidor.

Ensalada de coditos: esta variante deliciosa se puede hacer de diferentes formas y con distintos tipos de pasta de acuerdo a las necesidades alimenticias, por ejemplo, fideos integrales o fideos de arroz. Ingredientes como tofu, jamón o pollo, pueden convertir a la ensalada de coditos en un plato completo.

Ensalada malagueña: este es un plato bien tradicional, de verano y emblemático de la gastronomía de Málaga. Esta ensalada malagueña se inspira en la cocina mediterránea y en los ingredientes frescos de la región. En esta variante se puede disfrutar una versión de ensalada con rodajas de naranja, patatas, bacalao desalado, cebollas y aceitunas.

Salpicón de mariscos: el salpicón de mariscos es un plato muy popular en la cocina latinoamericana y española. Se trata de una ensalada fría que contiene una mezcla de mariscos, como camarones, pulpo, calamar y mejillones, cortados en pequeños trozos y mezclados con verduras frescas, como tomate, cebolla, pimiento y cilantro.

Mayonesa de atún: esta alternativa a la clásica mayonesa de ave incluye atún de lata, papas y tomates en cubos pequeños y algunos agregados a gusto como puede ser huevo duro, aceitunas y cebolla. Nada mejor que hacer una mayonesa casera. La mayonesa de atún es muy habitual en algunos países de Latinoamérica, como Argentina.

Ensalada de arroz: una buena forma de aprovechar un arroz frío que quedó de alguna comida, es mezclarlo con las verduras que tenemos en casa, como tomates, hojas verdes, cebolla, unas buenas aceitunas o alcaparras y alguna proteína, como atún o trozos de pollo, para convertirlo en una sabrosa ensalada de arroz.

Arroz primavera: este arroz con el nombre de la estación del año más linda es muy similar a la ensalada de arroz, pero suele incluir arvejas, choclo en granos, tomate, cebolla morada, trozos de jamón y de queso. El arroz primavera es excelente para una comida numerosa en verano.

Ensalada de manzana: la ensalada de manzana es perfecta para una comida ligera y refrescante en un día de mucho calor. La combinación de la manzana con el aguacate (palta), la panceta (tocino) y la lechuga es sencillamente un manjar.

la ensalada de manzana es perfecta para una comida ligera y refrescante en un día de mucho calor. La combinación de la manzana con el aguacate (palta), la panceta (tocino) y la lechuga es sencillamente un manjar. Ensalada Waldorf: una creación que nació en un hotel de Nueva York donde la protagonista indiscutida es la manzana verde combinada con el crujiente apio. En esta versión de ensalada Waldorf con pollo, Paulina nos invita a sumergirnos en el maravilloso mundo de la famosa ensalada con nombre de hotel.