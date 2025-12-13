Receta de canapés de Paulina Cocina para la mesa de Navidad y Año Nuevo.

A muy pocos días de Navidad y Año Nuevo empiezan las preguntas sobre con quién pasar las Fiestas, qué regalar a los seres queridos y qué preparar para la mesa salada de ambos festejos. En cuanto a esta última pregunta, Paulina Cocina tiene la respuesta ideal: unos canapés, muy fáciles y rápidos de hacer.

Receta de canapés de Paulina Cocina para Navidad y Año Nuevo

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web varias recetas de canapés, con los que recibir la Navidad y el Año Nuevo. "Lo mejor de los canapés es su versatilidad. Se pueden hacer de todos los gustos y tamaños, fríos, calientes, con carne, pescado o completamente vegetarianos", explicó la creadora de contenido.

Canapés de salmón ahumado y queso crema con eneldo

Sobre una tostadita redonda, untar una generosa capa de queso crema mezclado con eneldo fresco picado. Colocar encima una loncha de salmón ahumado. Decorar con una alcaparra.

Canapés o volovanes rellenos de champiñones y bechamel

Saltear champiñones laminados con un poco de ajo y perejil. Mezclarlos con una salsa bechamel espesa. Rellenar los volovanes (que se pueden comprar ya hechos). Hornear hasta que estén dorados.

Canapés o bombones de queso de cabra y frutos secos

Hacer bolitas con queso de cabra cremoso. Rebozarlas en una mezcla de nueces y pistachos picados. Servir sobre una galleta salada con una gota de miel por encima. Una combinación de sabores increíble.

Canapés variados

Ingredientes

1 baguette en rodajas finas

1 plancha de hojaldre

150g de queso crema

100g de salmón ahumado

150g de champiñones

100g de queso de cabra

50g de nueces picadas

Aceite de oliva, sal y pimienta

Eneldo fresco y perejil

Preparación