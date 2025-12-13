EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de canapés de Paulina Cocina para la mesa de Navidad y Año Nuevo

Ideal para la mesa navideña y recibir el 2026. Paso a paso, cómo preparar los canapés de Paulina Cocina.

13 de diciembre, 2025 | 16.48

A muy pocos días de Navidad y Año Nuevo empiezan las preguntas sobre con quién pasar las Fiestas, qué regalar a los seres queridos y qué preparar para la mesa salada de ambos festejos. En cuanto a esta última pregunta, Paulina Cocina tiene la respuesta ideal: unos canapés, muy fáciles y rápidos de hacer.

Receta de canapés de Paulina Cocina para Navidad y Año Nuevo

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web varias recetas de canapés, con los que recibir la Navidad y el Año Nuevo. "Lo mejor de los canapés es su versatilidad. Se pueden hacer de todos los gustos y tamaños, fríos, calientes, con carne, pescado o completamente vegetarianos", explicó la creadora de contenido.

Paulina Cocina compartió su receta de canapés para Navidad y Año Nuevo.

Canapés de salmón ahumado y queso crema con eneldo

  1. Sobre una tostadita redonda, untar una generosa capa de queso crema mezclado con eneldo fresco picado.
  2. Colocar encima una loncha de salmón ahumado. 
  3. Decorar con una alcaparra. 

Canapés o volovanes rellenos de champiñones y bechamel

  1. Saltear champiñones laminados con un poco de ajo y perejil. Mezclarlos con una salsa bechamel espesa. 
  2. Rellenar los volovanes (que se pueden comprar ya hechos).
  3. Hornear hasta que estén dorados. 

Canapés o bombones de queso de cabra y frutos secos

  1. Hacer bolitas con queso de cabra cremoso. 
  2. Rebozarlas en una mezcla de nueces y pistachos picados. 
  3. Servir sobre una galleta salada con una gota de miel por encima. Una combinación de sabores increíble.

Canapés variados

Ingredientes

  • 1 baguette en rodajas finas
  • 1 plancha de hojaldre
  • 150g de queso crema
  • 100g de salmón ahumado
  • 150g de champiñones
  • 100g de queso de cabra
  • 50g de nueces picadas
  • Aceite de oliva, sal y pimienta
  • Eneldo fresco y perejil

Preparación

  1. Preparar las bases: tostar las rodajas de baguette con un hilo de aceite de oliva. Cortar el hojaldre en pequeños círculos y hornear hasta que se doren.
  2. Hacer el relleno de salmón: mezclar el queso crema con eneldo picado, sal y pimienta. Untar sobre las tostadas y cubrir con salmón.
  3. Preparar el relleno de champiñones: saltear los champiñones con ajo y perejil. Rellenar los hojaldres con esta mezcla.
  4. Montar los canapés de queso de cabra: untar las tostadas restantes con queso de cabra, añadir las nueces picadas y un chorrito de miel.
  5. Servir: disponer todos los canapés en una bandeja grande y servir inmediatamente.
