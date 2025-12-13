Receta de canapés de Paulina Cocina para la mesa de Navidad y Año Nuevo

A muy pocos días de Navidad y Año Nuevo empiezan las preguntas sobre con quién pasar las Fiestas, qué regalar a los seres queridos y qué preparar para la mesa salada de ambos festejos. En cuanto a esta última pregunta, Paulina Cocina tiene la respuesta ideal: unos canapés, muy fáciles y rápidos de hacer.
Receta de canapés de Paulina Cocina para Navidad y Año Nuevo
Paulina Cocina compartió a través de su recetario web varias recetas de canapés, con los que recibir la Navidad y el Año Nuevo. "Lo mejor de los canapés es su versatilidad. Se pueden hacer de todos los gustos y tamaños, fríos, calientes, con carne, pescado o completamente vegetarianos", explicó la creadora de contenido.
Canapés de salmón ahumado y queso crema con eneldo
- Sobre una tostadita redonda, untar una generosa capa de queso crema mezclado con eneldo fresco picado.
- Colocar encima una loncha de salmón ahumado.
- Decorar con una alcaparra.
Canapés o volovanes rellenos de champiñones y bechamel
- Saltear champiñones laminados con un poco de ajo y perejil. Mezclarlos con una salsa bechamel espesa.
- Rellenar los volovanes (que se pueden comprar ya hechos).
- Hornear hasta que estén dorados.
Canapés o bombones de queso de cabra y frutos secos
- Hacer bolitas con queso de cabra cremoso.
- Rebozarlas en una mezcla de nueces y pistachos picados.
- Servir sobre una galleta salada con una gota de miel por encima. Una combinación de sabores increíble.
Canapés variados
Ingredientes
- 1 baguette en rodajas finas
- 1 plancha de hojaldre
- 150g de queso crema
- 100g de salmón ahumado
- 150g de champiñones
- 100g de queso de cabra
- 50g de nueces picadas
- Aceite de oliva, sal y pimienta
- Eneldo fresco y perejil
Preparación
- Preparar las bases: tostar las rodajas de baguette con un hilo de aceite de oliva. Cortar el hojaldre en pequeños círculos y hornear hasta que se doren.
- Hacer el relleno de salmón: mezclar el queso crema con eneldo picado, sal y pimienta. Untar sobre las tostadas y cubrir con salmón.
- Preparar el relleno de champiñones: saltear los champiñones con ajo y perejil. Rellenar los hojaldres con esta mezcla.
- Montar los canapés de queso de cabra: untar las tostadas restantes con queso de cabra, añadir las nueces picadas y un chorrito de miel.
- Servir: disponer todos los canapés en una bandeja grande y servir inmediatamente.