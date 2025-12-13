Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 13 de diciembre

La mañana comenzó con cielo parcialmente nublado, humedad elevada y una mínima cercana a los 22 grados

La jornada del sábado se presenta con condiciones variables y un escenario típico de inestabilidad estival. El clima en Córdoba mantiene temperaturas elevadas y una atmósfera algo cambiante, mientras el pronóstico del tiempo anticipa posibles novedades hacia el cierre del día. El clima se sostendrá caluroso y húmedo, con algunos matices a lo largo del sábado.

Pronóstico del tiempo para Córdoba: temperaturas y condiciones generales

El día comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido desde las primeras horas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 22°, configurando un inicio marcado por la humedad y la presencia de nubosidad dispersa. Hacia el mediodía, el ascenso térmico será más notorio, y la masa de aire cálido dominará la región central.

La máxima estimada alcanzará los 36°, un registro que mantiene la tendencia de jornadas muy calurosas en la provincia. Las condiciones se desarrollarán sin cambios significativos en cuanto al comportamiento térmico, lo que dará lugar a un sábado sofocante y con escasa variación respecto de días anteriores.

Clima en Córdoba hoy: nubosidad y posibilidad de lluvias

El cielo se sostendrá parcialmente nublado durante buena parte del día, dejando ver breves intervalos de sol. Sin embargo, la atención estará puesta en la evolución de la inestabilidad. El clima en Córdoba presenta una probabilidad de lluvias cercana al 30%, especialmente concentrada entre la tarde y la noche.

Estas precipitaciones, aunque aisladas, podrían llegar acompañadas por un cambio leve en la dirección del viento. Se espera que el viento sople desde el sector sur-suroeste (SSO) a unos 8 km/h, sin generar variaciones significativas en la sensación térmica. La humedad en superficie colaborará para generar un ambiente algo pesado hacia el final de la jornada.

Cómo seguirá el clima durante la tarde y la noche del sábado 13

La temperatura máxima rondará los 36 grados, consolidando otra jornada sofocante en la provincia

La segunda mitad del día mostrará un incremento paulatino de la inestabilidad. El pronóstico del tiempo indica que las probabilidades de lluvia se acentuarán con el avance de la noche, manteniendo la tendencia a un cielo cubierto y un aire caluroso pese a los chaparrones posibles.

El clima no experimentará descensos bruscos de temperatura. A pesar de la llegada de nubes más compactas y del ingreso leve de viento del sur, las marcas térmicas continuarán elevadas. El ambiente se mantendrá caluroso en toda el área metropolitana cordobesa, sumando un componente húmedo que podría intensificarse según el desarrollo de las precipitaciones.

La jornada concluirá con características típicas de la transición hacia días de verano: altas temperaturas, nubosidad variable e inestabilidad acotada pero persistente. Con este escenario, el sábado 13 cerrará con condiciones que responden al comportamiento atmosférico propio de esta etapa del año en la región central del país.