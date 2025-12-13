Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: a qué hora llueve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este fin de semana de diciembre en Buenos Aires y alrededores en el que llegarán las lluvias. Este sábado 13, el día comenzará solo algo nublado, pero a la tarde habrá tormentas aisladas, mientras que la temperatura continuará alta entre una mínima de 23 y una máxima de 33 grados.

El domingo 14, de acuerdo al SMN, se mantendrán las tormentas aisladas durante la mañana y el resto del día habrá chaparrones. Además, la temperatura descenderá notablemente al ubicarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 24.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.