El meteorólogo Christian Garavaglia anticipó cómo estará el clima en el centro de la Argentina durante el próximo fin de semana: "El tiempo persiste caluroso, húmedo e inestable en gran parte del país", remarcó.

En un artículo publicado en Meteored y luego de las tormentas de corta, pero elevada intensidad, que se registraron el miércoles por la noche, la zona metropolitana del territorio nacional volverá a toparse con precipitaciones y un marcado descenso térmico.

“Será otro fin de semana con tormentas y marcado descenso térmico en el centro de Argentina”, señaló Garavaglia.

¿Cómo estará el clima en el centro de Argentina durante el segundo fin de semana de diciembre?

Para Garavaglia, durante el próximo fin de semana de diciembre 2025 se producirá un quiebre importante en el centro de Argentina: se espera que vuelva a interrumpir un sistema frontal frío mucho más definido y de gran avance.

"Esta zona frontal ingresará a la Patagonia desde el jueves, y producirá en esta región fuertes vientos del oeste y sudoeste, con marcado descenso de temperaturas hacia el viernes, con lluvias e incluso nevadas en todo el sector cordillerano", detalló.

Luego, tras una tarde de sábado con mucho calor en la franja central, áreas de precipitaciones asociadas a esta zona frontal irán avanzando por Cuyo y las provincias centrales de manera más organizada.

"En el periodo nocturno, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aumenta la chance de focos localmente fuertes en el norte de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y el sur del Litoral, zonas en donde podrían presentarse precipitaciones intensas y caída de granizo aislado", alertó Garavaglia.

Pronóstico del tiempo en el AMBA durante el fin de semana, según el SMN

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el segundo fin de semana de diciembre el AMBA registrará condiciones inestables, con un sábado cálido, pero que tras el paso de un nuevo frente de tormentas en el cierre de la jornada, el mercurio experimentará un fuerte desplome de hasta 10° C.

Sábado 13 de diciembre

Cielo parcialmente nublado | Tormentas nocturnas

Temperatura mínima: 21° C

Temperatura máxima: 33° C

Domingo 14 de diciembre

Tormentas | Lluvias matinales