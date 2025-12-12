Panelista libertario de Alejandro Fantino redobló la apuesta tras decir que vendería las Malvinas.

El programa que Alejandro Fantino lleva adelante en Neura estuvo en el foco de la polémica este último miércoles 11 de diciembre, luego de que uno de sus panelistas dejara entrever que no tendría problema en venderle las Islas Malvinas al gobierno británico. Todo comenzó cuando el reconocido periodista planteó el hipotético caso de la venta de "un millón de hectáreas en la Argentina a un extranjero", algo que fue rechazado por la mayoría de la mesa, aunque un integrante lo llevó al límite de lo repudiable: si el comprador fuera Inglaterra y el territorio en cuestión fueran las Malvinas.

"De hecho eso pasó históricamente en un montón de lugares, como en Alaska, Estados Unidos", argumentó de forma seca el pelilargo. Allí fue cuando Fantino intentó frenarlo con un "Pensá, Ozzy, pensá", pero este fue aún más lejos: "Comprar territorio es algo que pasa históricamente y en todo el mundo". Cuando uno de sus compañeros le preguntó si efectivamente vendería la perla austral, disparó: "Si es negocio, lo pienso". Eso, desde luego, generó una catarata de críticas en las redes sociales y fue condenado en variados medios de comunicación.

Alejandro Fantino tuvo que ponerle los puntos a su panelista.

Alejandro Fantino le puso los puntos a su panelista tras el revuelo en redes

En la emisión de este jueves, Fantino advirtió que lo llenaron de mensajes por lo que dijo Ozzy apenas 24 horas atrás, incluyendo veteranos de la guerra de Malvinas muy enojados. "¿Querés decir algo con respecto a lo que intentaste decir anoche?", le consultó a su colega al aire. Este tomó la palabra y manifestó: "Muy simple, en primer lugar que no tiene sentido el planteo porque Argentina no podría vender Malvinas ni queriendo; segundo, estamos confundiendo soberanía con propiedad privada; tercero, estábamos hablando de una discusión respecto a si los extranjeros podrían comprar y si tendrían que tener limitaciones respecto de los nacionalizados".

"Hablá desde vos, qué quisiste decir vos", lo interrumpió el conductor. "Si no hay limitación, y si tenés negocio, propiedad privada desde mi punto de vista no está mal que se venda a una persona del extranjero. Sea Malvinas o sea la Patagonia", disparó Lescano, incluyendo en el "carrito" a una región tan extensa y significativa como lo es el sur de nuestro país.